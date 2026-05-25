بعد موسم "كارثي" وإخفاق أوروبي... ميلان يقيل أليغري وعددًا من المسؤولين

أعلن نادي إقالة مدربه ماسيميليانو أليغري عقب تراجع نتائج الفريق في نهاية الموسم، والذي وصفته إدارة النادي بـ"الفشل الصريح"، بعد احتلاله المركز الخامس في الدوري وفشله في التأهل إلى .

وشملت قرارات الإقالة أيضًا عددًا من كبار المسؤولين التنفيذيين، بينهم جورجيو فورلاني وإيجلي تاري وجيفري مونكادا، ضمن خطة إعادة هيكلة شاملة تهدف إلى تطوير منظومة في النادي استعدادًا للموسم المقبل.

واختتم أليغري مشواره في النصف الثاني من الموسم بخسارة أمام كالياري بنتيجة 2-1 ، في مباراة جاءت لتؤكد تراجع الفريق، حيث اكتفى بفوز واحد في آخر أربع مواجهات.