بحضور 10 مشجعين.. فريق إسباني يخوض "أهم مباراة" في تاريخه

Advertisement

وصل فريق رايو فايكانو الإسباني يوم الاثنين إلى مدينة استعداداً لخوض مباراة نهائي أمام الإنجليزي رفقة 10 مشجعين فقط في أهم مباراة بتاريخ النادي.والتقطت صحيفة "ماركا" صوراً من وصول الفريق المدريدي إلى لايبزيغ متبوعاً بعشرة مشجعين فقط التقطوا صوراً مع المدرب إينيغو واللاعبين، قبل 48 ساعة من المباراة المرتقبة.وبلغ رايو فايكانو نهائي دوري المؤتمر لأول مرة في تاريخه، إذ يبحث عن بطولته الأولى عبر كل العصور في المستوى الأعلى بعدما اكتفى بتحقيق بطولات الدرجة الثانية والثالثة في السنوات الماضية.