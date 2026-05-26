بعد رفض أميركا.. المكسيك تعلن استضافة إيران خلال كأس العالم

كان منتخب لكرة القدم قد أعلن، السبت، نقل معسكره التدريبي الخاص ببطولة 2026 من إلى المكسيك، بعد موافقة مبدئية من فيفا، وسط مخاوف مرتبطة بالحرب في وإجراءات التأشيرات. قالت الرئيسة المكسيكية كلوديا شينباوم، الاثنين، إن حكومتها وافقت ‌على ‌السماح للمنتخب بالبقاء ‌في ‌المكسيك خلال ⁠كأس العالم، مضيفة أن الولايات ⁠المتحدة ‌لم ترغب ⁠في استضافة الفريق.كان منتخب لكرة القدم قد أعلن، السبت، نقل معسكره التدريبي الخاص ببطولة 2026 من إلى المكسيك، بعد موافقة مبدئية من فيفا، وسط مخاوف مرتبطة بالحرب في وإجراءات التأشيرات.

وكان من المقرر أن يقيم المنتخب الإيراني معسكره في مدينة توسان بولاية أريزونا، قبل أن يقرر نقل مقر إقامته إلى مدينة تيخوانا الحدودية القريبة من الأراضي الأميركية.