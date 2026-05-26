رياضة
بعد رفض أميركا.. المكسيك تعلن استضافة إيران خلال كأس العالم
Lebanon 24
26-05-2026
|
00:37
قالت الرئيسة المكسيكية كلوديا شينباوم، الاثنين، إن حكومتها وافقت على السماح للمنتخب
الإيراني
لكرة القدم
بالبقاء في المكسيك خلال كأس العالم، مضيفة أن الولايات المتحدة لم ترغب في استضافة الفريق.
كان منتخب
إيران
لكرة القدم قد أعلن، السبت، نقل معسكره التدريبي الخاص ببطولة
كأس العالم
2026 من
الولايات المتحدة
إلى المكسيك، بعد موافقة مبدئية من فيفا، وسط مخاوف مرتبطة بالحرب في
الشرق الأوسط
وإجراءات التأشيرات.
وكان من المقرر أن يقيم المنتخب الإيراني معسكره في مدينة توسان بولاية أريزونا، قبل أن يقرر نقل مقر إقامته إلى مدينة تيخوانا الحدودية القريبة من الأراضي الأميركية.
وقال
رئيس الاتحاد
الإيراني لكرة القدم مهدي تاج، إن القرار جاء بعد اجتماعات مع مسؤولي فيفا واللجنة المنظمة للمونديال، مؤكدا أن الخطوة ستساعد في تجاوز أي مشكلات محتملة تتعلق بالتأشيرات والتنقل.
ويلعب المنتخب الإيراني ضمن المجموعة السابعة، حيث يفتتح مشاركته بمواجهة منتخب نيوزيلندا لكرة القدم في ولاية كاليفورنيا، قبل مواجهة منتخب بلجيكا لكرة القدم ثم منتخب مصر لكرة القدم في مدينة سياتل.
وتشارك إيران في كأس العالم للمرة الرابعة تواليا والسابعة في تاريخها، لكنها لم تنجح حتى الآن في تجاوز الدور الأول.
