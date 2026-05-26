رياضة
جوائز مالية ضخمة لمنتخبات المونديال.. وهذا ما سيحصل عليه حامل اللقب
Lebanon 24
26-05-2026
|
01:08
A-
A+
photos
0
A+
A-
رصد
الاتحاد الدولي لكرة القدم
"
فيفا
" ميزانية كبيرة للجوائز المالية الخاصة بالبطولة التي ستنطلق في
الولايات المتحدة
وكندا والمكسيك في الأسابيع المقبلة، ستبلغ قيمتها حوالي 871 مليون دولار.
وبحسب إذاعة "مونتي كارلو سبورت"
الفرنسية
، أضاف "
الفيفا
" أكثر من 100 مليون دولار لقيمة إجمالي الجوائز مقارنة بما أُعلن عنه في ديسمبر الماضي، وذلك لتحفيز المنتخبات على المشاركة.
وستحصل كل المنتخبات المشاركة في
كأس العالم
2026 على مبالغ مالية بغض النظر عن نتائجها ومسارها في المونديال.
وستحصل المنتخبات التي تقصى من دور المجموعات على جائزة مالية بقيمة 12.5 مليون دولار على الأقل، وكلما تقدمت الفرق في الأدوار الإقصائية ارتفعت قيمة الجوائز.
ولم يكشف "فيفا" بعد عن المبالغ التي ستحصل عليها المنتخبات التي ستصل إلى ربع النهائي أو نصف النهائي، غير أن البطل سيحصل على جائزة كبرى بقيمة 50 مليون دولار.
