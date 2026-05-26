رياضة
بعد اصابته.. هل سيشارك ميسي في مونديال 2026؟
Lebanon 24
26-05-2026
|
01:34
A-
A+
photos
0
A+
A-
غادر
ليونيل ميسي
الملعب في الدقيقة 73 من آخر مباراة له مع ناديه قبل كأس العالم
لكرة القدم
، الأحد، لكن جييرمو أويوس مدرب إنتر ميامي قال إنه يعتقد أن اللاعب الأرجنتيني كان يعاني من الإرهاق فقط بعد اللعب على أرضية ثقيلة.
وتم استبدال الفائز بجائزة
الكرة
الذهبية ثماني مرات بعد أن أمسك بفخذه من الخلف عقب إحدى ركلاته الحرة الشهيرة خلال فوز إنتر 6-4 على فيلادلفيا يونيون في ميامي.
وقال أويوس للصحفيين في رده على سؤال بشأن سبب استبدال المهاجم الكبير "ليس لدينا تقرير طبي بشأنه بعد، لكننا سنحصل عليه قريبا. "كان يعاني حقا من التعب في هذا الصدد؛ إنه بالفعل إرهاق. كان متعبا، والملعب كان ثقيلا وعندما يكون هناك شك فإن النهج المعتاد دائما التأكد من عدم المخاطرة".
وأعلن
ليونيل
سكالوني مدرب الأرجنتين عن تشكيلة ضمت 55 لاعبا بينهم
ميسي
في 11 ايار الماضي. وسيتعين عليه تقليصها إلى 26 لاعبا قبل الموعد النهائي الذي حدده
الاتحاد الدولي
للعبة (الفيفا) الاثنين المقبل.
كان لميسي تأثير كبير في فوز
الأرجنتين
بكأس العالم للمرة الثالثة في قطر قبل أربع سنوات. وتستهل الأرجنتين مشوار الدفاع عن اللقب بمواجهة
الجزائر
في كانساس سيتي يوم 16 حزيران المقبل.
