بعد اصابته.. هل سيشارك ميسي في مونديال 2026؟

غادر الملعب في الدقيقة 73 من آخر مباراة له مع ناديه قبل كأس ⁠العالم ، الأحد، لكن جييرمو أويوس مدرب إنتر ميامي قال إنه يعتقد أن اللاعب الأرجنتيني كان يعاني من الإرهاق فقط بعد اللعب على أرضية ثقيلة.وتم استبدال الفائز بجائزة الذهبية ‌ثماني مرات بعد أن أمسك بفخذه من الخلف عقب إحدى ركلاته الحرة الشهيرة ‌خلال فوز إنتر 6-4 ‌على فيلادلفيا يونيون في ميامي.وقال أويوس للصحفيين في رده على سؤال بشأن سبب استبدال المهاجم الكبير "ليس لدينا تقرير طبي بشأنه بعد، لكننا سنحصل عليه ‌قريبا. "كان يعاني حقا من التعب ‌في ⁠هذا الصدد؛ إنه بالفعل إرهاق. كان متعبا، والملعب كان ثقيلا وعندما يكون هناك شك فإن النهج المعتاد دائما التأكد من عدم ⁠المخاطرة".