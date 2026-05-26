"فيفا" يعد الإيرانيين بالحصول على تأشيرات دخول لأميركا

أكد وزير الرياضة أن الاتحاد الدولي "فيفا" وعد بمنح المنتخب الإيراني تأشيرات دخول إلى للمشاركة في كأس العالم هذا الصيف، على الرغم من الحرب الدائرة في ، بحسب ما أفادت به وسائل إعلام محلية الاثنين.

وبقيت مشاركة في الحدث العالمي موضع تساؤل منذ أشهر، نظراً إلى أن البطولة تُقام بشكل مشترك في الولايات المتحدة التي قادت مع هجوماً على إيران في 28 فبراير.



أحمد دنيامالي، وفقاً لوكالة الأنباء "إيسنا": رئيس فيفا وعدنا بأن جميع لاعبينا سيحصلون على تأشيرات. لا يوجد أي سبب يمنع حصول لاعبينا على التأشيرات. آمل أن تُستكمل جميع الشروط حتى يتمكن المنتخب الوطني من المشاركة في البطولة بهدوء وبشكل منظم.