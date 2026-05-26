رياضة
"فيفا" يعد الإيرانيين بالحصول على تأشيرات دخول لأميركا
Lebanon 24
26-05-2026
|
02:06
A-
A+
photos
0
A+
A-
أكد وزير الرياضة
الإيراني
أن الاتحاد الدولي
لكرة القدم
"فيفا" وعد بمنح المنتخب الإيراني تأشيرات دخول إلى
الولايات المتحدة
للمشاركة في كأس العالم هذا الصيف، على الرغم من الحرب الدائرة في
الشرق الأوسط
، بحسب ما أفادت به وسائل إعلام محلية الاثنين.
وبقيت مشاركة
إيران
في الحدث العالمي موضع تساؤل منذ أشهر، نظراً إلى أن البطولة تُقام بشكل مشترك في الولايات المتحدة التي قادت مع
إسرائيل
هجوماً على إيران في 28 فبراير.
وقال الوزير
أحمد دنيامالي، وفقاً لوكالة الأنباء
الإيرانية
"إيسنا": رئيس فيفا وعدنا بأن جميع لاعبينا سيحصلون على تأشيرات. لا يوجد أي سبب يمنع حصول لاعبينا على التأشيرات. آمل أن تُستكمل جميع الشروط حتى يتمكن المنتخب الوطني من المشاركة في البطولة بهدوء وبشكل منظم.
