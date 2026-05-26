في مونديال 2026.. إسبانيا تسعى لمعادلة إنجاز ألمانيا التاريخي

يسعى منتخب إسبانيا لاستعادة أمجاده العالمية في 2026، مستندا إلى الجيل الحالي بقيادة مدربه لويس دي لا فوينتي، الذي يطمح لتكرار الإنجاز التاريخي الذي حققه "لا روخا" قبل أكثر من عقد عندما جمع بين لقبي كأس الأمم الأوروبية وكأس العالم.

وكانت إسبانيا قد دشنت عصرها الذهبي بالتتويج بلقب كأس الأمم الأوروبية "يورو 2008" في سويسرا والنمسا، قبل أن تحقق لقب كأس العالم 2010 في جنوب تحت قيادة ديل بوسكي، ثم عززت هيمنتها القارية بالفوز بيورو 2012 بعد اكتساح إيطاليا برباعية نظيفة في النهائي.



لكن هذه الإنجازات لم تمنع المنتخب الإسباني من التعرض لانهيارات مفاجئة لاحقًا، إذ ودع مونديال البرازيل 2014 من الدور الأول بعد خسارتين ثقيلتين أمام هولندا وتشيلي، رغم دخوله البطولة بصفته حاملا للقب العالمي.



كما تكرر الإخفاق ذاته بعد التتويج الأول لإسبانيا عام 1964، عندما خرج المنتخب مبكرا من كأس العالم 1966 في إنكلترا.



وأشار التقرير إلى أن كانت المنتخب الأوروبي الوحيد الذي نجح قبل إسبانيا في الجمع بين اللقبين القاري والعالمي، عندما توجت ببطولة 1972 ثم أحرزت كأس العالم 1974 على أرضها بقيادة الأسطورتين فرانز بيكنباور وجيرد مولر. وبحسب تقرير نشرته ، فإن المنتخب الإسباني يدخل مونديال 2026، المقرر إقامته في وكندا والمكسيك بين 11 حزيران و19 ، بطموحات كبيرة لاستنساخ تجربة الجيل الذهبي بقيادة المدرب الراحل لويس أراجونيس ثم فيسنتي ديل بوسكي.

وفي المقابل، تحول اللقب الأوروبي إلى ما يشبه "اللعنة" بالنسبة لمنتخبات عديدة، بعدما فشلت في البناء على نجاحها القاري خلال كأس العالم التالية.



ومن بين هذه المنتخبات تشيكوسلوفاكيا، التي توجت بيورو 1976 لكنها غابت عن مونديال 1978، إضافة إلى منتخب الدنمارك بطل يورو 1992 الذي لم يتأهل إلى كأس العالم 1994.



كما شهدت نسخة يورو 2004 واحدة من أكبر المفاجآت في تاريخ البطولة، عندما فازت اليونان باللقب على حساب البرتغال، غير أنها أخفقت بعدها في بلوغ مونديال 2006.



وتكرر المشهد بصورة أكثر إثارة مع المنتخب ، الذي توج بلقب يورو 2020 لكنه فشل في التأهل إلى كأس العالم 2022، قبل أن يتأكد غيابه أيضا عن مونديال 2026، ليغيب عن البطولة العالمية للمرة الثالثة تواليًا.



ولم تقتصر الإخفاقات على الخروج المبكر أو الغياب عن المونديال، بل إن بعض أبطال أوروبا اقتربوا من اللقب العالمي قبل أن يخسروه في اللحظات الأخيرة، مثل إيطاليا بطلة يورو 1968 التي خسرت نهائي كأس العالم 1970 أمام البرازيل، وكذلك ألمانيا الغربية بطلة يورو 1980 التي اكتفت بوصافة مونديال 1982 بعد خسارتها النهائي أمام إيطاليا.



كما استعرض التقرير مسيرة منتخبات أخرى عاشت تجارب متباينة بعد التتويج الأوروبي، من بينها التي أحرزت يورو 1984 ثم توقفت في نصف نهائي مونديال 1986، قبل أن تحقق الثنائية التاريخية بالفوز بكأس العالم 1998 ثم يورو 2000، لكنها خرجت بشكل صادم من الدور الأول لمونديال 2002.