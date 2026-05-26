تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
مونديال 2026 آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
مونديال 2026 politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

رياضة

في مونديال 2026.. إسبانيا تسعى لمعادلة إنجاز ألمانيا التاريخي

Lebanon 24
26-05-2026 | 03:01
A-
A+
في مونديال 2026.. إسبانيا تسعى لمعادلة إنجاز ألمانيا التاريخي
في مونديال 2026.. إسبانيا تسعى لمعادلة إنجاز ألمانيا التاريخي photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
يسعى منتخب إسبانيا لاستعادة أمجاده العالمية في كأس العالم 2026، مستندا إلى الجيل الحالي بقيادة مدربه لويس دي لا فوينتي، الذي يطمح لتكرار الإنجاز التاريخي الذي حققه "لا روخا" قبل أكثر من عقد عندما جمع بين لقبي كأس الأمم الأوروبية وكأس العالم.
Advertisement
وبحسب تقرير نشرته وكالة الأنباء الألمانية، فإن المنتخب الإسباني يدخل مونديال 2026، المقرر إقامته في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك بين 11 حزيران و19 تموز، بطموحات كبيرة لاستنساخ تجربة الجيل الذهبي بقيادة المدرب الراحل لويس أراجونيس ثم فيسنتي ديل بوسكي.

وكانت إسبانيا قد دشنت عصرها الذهبي بالتتويج بلقب كأس الأمم الأوروبية "يورو 2008" في سويسرا والنمسا، قبل أن تحقق لقب كأس العالم 2010 في جنوب أفريقيا تحت قيادة ديل بوسكي، ثم عززت هيمنتها القارية بالفوز بيورو 2012 بعد اكتساح إيطاليا برباعية نظيفة في النهائي.

لكن هذه الإنجازات لم تمنع المنتخب الإسباني من التعرض لانهيارات مفاجئة لاحقًا، إذ ودع مونديال البرازيل 2014 من الدور الأول بعد خسارتين ثقيلتين أمام هولندا وتشيلي، رغم دخوله البطولة بصفته حاملا للقب العالمي.

كما تكرر الإخفاق ذاته بعد التتويج الأوروبي الأول لإسبانيا عام 1964، عندما خرج المنتخب مبكرا من كأس العالم 1966 في إنكلترا.

وأشار التقرير إلى أن ألمانيا كانت المنتخب الأوروبي الوحيد الذي نجح قبل إسبانيا في الجمع بين اللقبين القاري والعالمي، عندما توجت ببطولة أوروبا 1972 ثم أحرزت كأس العالم 1974 على أرضها بقيادة الأسطورتين فرانز بيكنباور وجيرد مولر.
وفي المقابل، تحول اللقب الأوروبي إلى ما يشبه "اللعنة" بالنسبة لمنتخبات عديدة، بعدما فشلت في البناء على نجاحها القاري خلال كأس العالم التالية.

ومن بين هذه المنتخبات تشيكوسلوفاكيا، التي توجت بيورو 1976 لكنها غابت عن مونديال 1978، إضافة إلى منتخب الدنمارك بطل يورو 1992 الذي لم يتأهل إلى كأس العالم 1994.

كما شهدت نسخة يورو 2004 واحدة من أكبر المفاجآت في تاريخ البطولة، عندما فازت اليونان باللقب على حساب البرتغال، غير أنها أخفقت بعدها في بلوغ مونديال 2006.

وتكرر المشهد بصورة أكثر إثارة مع المنتخب الإيطالي، الذي توج بلقب يورو 2020 لكنه فشل في التأهل إلى كأس العالم 2022، قبل أن يتأكد غيابه أيضا عن مونديال 2026، ليغيب عن البطولة العالمية للمرة الثالثة تواليًا.

ولم تقتصر الإخفاقات على الخروج المبكر أو الغياب عن المونديال، بل إن بعض أبطال أوروبا اقتربوا من اللقب العالمي قبل أن يخسروه في اللحظات الأخيرة، مثل إيطاليا بطلة يورو 1968 التي خسرت نهائي كأس العالم 1970 أمام البرازيل، وكذلك ألمانيا الغربية بطلة يورو 1980 التي اكتفت بوصافة مونديال 1982 بعد خسارتها النهائي أمام إيطاليا.

كما استعرض التقرير مسيرة منتخبات أخرى عاشت تجارب متباينة بعد التتويج الأوروبي، من بينها فرنسا التي أحرزت يورو 1984 ثم توقفت في نصف نهائي مونديال 1986، قبل أن تحقق الثنائية التاريخية بالفوز بكأس العالم 1998 ثم يورو 2000، لكنها خرجت بشكل صادم من الدور الأول لمونديال 2002.
مواضيع ذات صلة
المغرب يدخل "مونديال 2026" محملاً بعبء التاريخ.. هل يكرر إنجاز النسخة الماضية؟
lebanon 24
Lebanon24
26/05/2026 11:41:26 Lebanon 24 Lebanon 24
بعد اصابته.. هل سيشارك ميسي في مونديال 2026؟
lebanon 24
Lebanon24
26/05/2026 11:41:26 Lebanon 24 Lebanon 24
نجمة عربية ستشارك في ألبوم "مونديال 2026"
lebanon 24
Lebanon24
26/05/2026 11:41:26 Lebanon 24 Lebanon 24
150 دولارًا للنقل في مونديال 2026
lebanon 24
Lebanon24
26/05/2026 11:41:26 Lebanon 24 Lebanon 24

رياضة

مونديال 2026

الولايات المتحدة

وكالة الأنباء

كأس العالم

الألمانية

الأوروبي

الإيطالي

أفريقيا

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
Lebanon24
04:00 | 2026-05-26
Lebanon24
03:33 | 2026-05-26
Lebanon24
02:06 | 2026-05-26
Lebanon24
01:34 | 2026-05-26
Lebanon24
01:08 | 2026-05-26
Lebanon24
00:37 | 2026-05-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
مونديال 2026
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24