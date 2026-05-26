رياضة
هل يغيب ميسي عن مباراة الجزائر؟
Lebanon 24
26-05-2026
|
09:18
خضع النجم
الأرجنتيني ليونيل ميسي
لفحوص طبية على ركبته اليسرى بعد شعوره بألم مفاجئ، مما اضطره للخروج مبكرا من مباراة إنتر ميامي وفيلادلفيا في الدوري الأميركي
لكرة القدم
.
وتأتي هذه الفحوصات قبل أيام قليلة من بدء منتخب الأرجنتين حملة الدفاع عن لقب بطولة
كأس العالم
لكرة القدم، التي تنطلق منافساتها في 11 حزيران المقبل في
الولايات المتحدة
والمكسيك وكندا.
وأكد نادي إنتر ميامي أن
ميسي
(38 عاما) شعر "بآلام جسدية" قبل استبداله في وقت متأخر من عمر المباراة، التي أقيمت أول أمس الأحد، وانتهت بفوز فريقه 6-4 في الدوري الأميركي.
وبعد تنفيذه ركلة حرة خلال اللقاء، شعر ميسي بألم في وتر ركبته، وتوجه مباشرة إلى النفق المؤدي إلى غرف الملابس بعد استبداله.
وجاء في بيان مقتضب على موقع إنتر ميامي الإلكتروني الرسمي: "بعد خضوعه لمزيد من الفحوصات الطبية يوم الاثنين، تشير التشخيصات الأولية إلى إصابة ميسي بحمل زائد مصحوب بإجهاد عضلي في أوتار الركبة اليسرى".
وأضاف البيان "سيعتمد موعد عودة ميسي إلى نشاطه البدني على مدى تحسن حالته الصحية والوظيفية". (روسيا اليوم)
