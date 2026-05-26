هل يغيب ميسي عن مباراة الجزائر؟

خضع النجم لفحوص طبية على ركبته اليسرى بعد شعوره بألم مفاجئ، مما اضطره للخروج مبكرا من مباراة إنتر ميامي وفيلادلفيا في الدوري الأميركي .

Advertisement

وتأتي هذه الفحوصات قبل أيام قليلة من بدء منتخب الأرجنتين حملة الدفاع عن لقب بطولة لكرة القدم، التي تنطلق منافساتها في 11 حزيران المقبل في والمكسيك وكندا.



وأكد نادي إنتر ميامي أن (38 عاما) شعر "بآلام جسدية" قبل استبداله في وقت متأخر من عمر المباراة، التي أقيمت أول أمس الأحد، وانتهت بفوز فريقه 6-4 في الدوري الأميركي.



وبعد تنفيذه ركلة حرة خلال اللقاء، شعر ميسي بألم في وتر ركبته، وتوجه مباشرة إلى النفق المؤدي إلى غرف الملابس بعد استبداله.



وجاء في بيان مقتضب على موقع إنتر ميامي الإلكتروني الرسمي: "بعد خضوعه لمزيد من الفحوصات الطبية يوم الاثنين، تشير التشخيصات الأولية إلى إصابة ميسي بحمل زائد مصحوب بإجهاد عضلي في أوتار الركبة اليسرى".



وأضاف البيان "سيعتمد موعد عودة ميسي إلى نشاطه البدني على مدى تحسن حالته الصحية والوظيفية". (روسيا اليوم)