بيريز يبدأ معركة التمديد.. مورينيو والبرنابيو في واجهة الحملة

بدأ فلورنتينو بيريز حملته لتمديد ولايته في رئاسة ، قبل الانتخابات المرتقبة خلال أسبوعين، والتي يُرجح أن تُجرى في 7 حزيران المقبل.

وذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن بيريز سيعرض برنامجه الانتخابي، الأربعاء المقبل، في فندق "ميليا كاستيا".

وتستند حملة بيريز إلى سجل حافل بالإنجازات، إذ وضعت صورة للمدن السبع التي تُوّج فيها ريال بدوري أبطال خلال عهده، وهي غلاسغو 2002، لشبونة 2014، ميلانو 2016، كارديف 2017، كييف 2018، 2022، ولندن 2024، على مبنى قريب من ملعب "سانتياغو برنابيو".

وسيخصص بيريز جزءاً من حملته للحديث عن خططه الخاصة بفريق كرة القدم، وفي مقدمتها تعيين البرتغالي جوزيه مورينيو مدرباً للفريق، مع التمسك بالثلاثي فينيسيوس جونيور وكيليان مبابي وجود بيلينغهام، من دون نية لبيع أي منهم.

كما يُنتظر أن يتطرق إلى إمكانية ضم أسماء كبيرة في سوق الانتقالات الصيفية، من دون الكشف عنها حالياً.

وسيقدّم بيريز نفسه أيضاً من خلال حصيلة ألقابه مع النادي، بعدما حقق ريال مدريد في عهده 66 لقباً، ما يجعل فترته الرئاسية الأنجح في تاريخ النادي الممتد لـ124 عاماً.

وخارج الملعب، سيركز بيريز على مشروع إعادة بناء ملعب "سانتياغو برنابيو"، وما وفره للنادي من مداخيل إضافية عبر استضافة الحفلات الموسيقية والفعاليات الفنية والرياضية.

ومن الملفات المطروحة أيضاً، تجديد النموذج المؤسسي للنادي، واستعادة ريال مدريد موقعه القاري بعد التوصل إلى تهدئة مع "يويفا"، عقب صراع السوبر .