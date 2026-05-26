تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
مونديال 2026 آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
مونديال 2026 politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

رياضة

بيريز يبدأ معركة التمديد.. مورينيو والبرنابيو في واجهة الحملة

Lebanon 24
26-05-2026 | 11:59
A-
A+
بيريز يبدأ معركة التمديد.. مورينيو والبرنابيو في واجهة الحملة
بيريز يبدأ معركة التمديد.. مورينيو والبرنابيو في واجهة الحملة photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-

بدأ فلورنتينو بيريز حملته الانتخابية لتمديد ولايته في رئاسة ريال مدريد، قبل الانتخابات المرتقبة خلال أسبوعين، والتي يُرجح أن تُجرى في 7 حزيران المقبل.

وذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن بيريز سيعرض برنامجه الانتخابي، الأربعاء المقبل، في فندق "ميليا كاستيا".

وتستند حملة بيريز إلى سجل حافل بالإنجازات، إذ وضعت صورة للمدن السبع التي تُوّج فيها ريال مدريد بدوري أبطال أوروبا خلال عهده، وهي غلاسغو 2002، لشبونة 2014، ميلانو 2016، كارديف 2017، كييف 2018، باريس 2022، ولندن 2024، على مبنى قريب من ملعب "سانتياغو برنابيو".

وسيخصص بيريز جزءاً من حملته للحديث عن خططه الخاصة بفريق كرة القدم، وفي مقدمتها تعيين البرتغالي جوزيه مورينيو مدرباً للفريق، مع التمسك بالثلاثي فينيسيوس جونيور وكيليان مبابي وجود بيلينغهام، من دون نية لبيع أي منهم.

كما يُنتظر أن يتطرق إلى إمكانية ضم أسماء كبيرة في سوق الانتقالات الصيفية، من دون الكشف عنها حالياً.

وسيقدّم بيريز نفسه أيضاً من خلال حصيلة ألقابه مع النادي، بعدما حقق ريال مدريد في عهده 66 لقباً، ما يجعل فترته الرئاسية الأنجح في تاريخ النادي الممتد لـ124 عاماً.

وخارج الملعب، سيركز بيريز على مشروع إعادة بناء ملعب "سانتياغو برنابيو"، وما وفره للنادي من مداخيل إضافية عبر استضافة الحفلات الموسيقية والفعاليات الفنية والرياضية.

ومن الملفات المطروحة أيضاً، تجديد النموذج المؤسسي للنادي، واستعادة ريال مدريد موقعه القاري بعد التوصل إلى تهدئة مع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، عقب صراع دوري السوبر الأوروبي.

 

Advertisement
مواضيع ذات صلة
معركة التطبيع بدأت… ولبنان أمام منعطف خطير!
lebanon 24
Lebanon24
26/05/2026 21:58:44 Lebanon 24 Lebanon 24
قبلان: حماية البلد تبدأ من معارك الحدود الجنوبية
lebanon 24
Lebanon24
26/05/2026 21:58:44 Lebanon 24 Lebanon 24
هدنة لبنان تربك نتنياهو.. معركة السلام والانتخابات تبدأ معاً
lebanon 24
Lebanon24
26/05/2026 21:58:44 Lebanon 24 Lebanon 24
فليك يسخر من بيريز: تصريحاته لا تستحق الرد
lebanon 24
Lebanon24
26/05/2026 21:58:44 Lebanon 24 Lebanon 24

دوري أبطال أوروبا

الاتحاد الأوروبي

ريال مدريد

لكرة القدم

الانتخابية

الكشف عن

الأوروبي

أوروبا

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
16:07 | 2026-05-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
15:36 | 2026-05-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
05:24 | 2026-05-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
22:56 | 2026-05-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
09:28 | 2026-05-26 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
Lebanon24
14:00 | 2026-05-26
Lebanon24
09:18 | 2026-05-26
Lebanon24
09:08 | 2026-05-26
Lebanon24
07:46 | 2026-05-26
Lebanon24
04:40 | 2026-05-26
Lebanon24
04:00 | 2026-05-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
مونديال 2026
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24