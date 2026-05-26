برشلونة يراقب "نيمار الجديد"

كشفت تقارير صحفية أن يضع عينه على موهبة برازيلية شابة، في إطار خطة النادي لتدعيم صفوفه على المدى البعيد.

وذكرت صحيفة "آس" أن النادي الكتالوني يستهدف التعاقد مع جابرييل فينينو، لاعب أتلتيكو مينيرو البالغ 16 عاما، والمُلقب بـ" الجديد".

وأوضحت الصحيفة أن فينينو يُعد أحد الأسماء المطروحة أمام برشلونة في السوق البرازيلية، لكن أتلتيكو مينيرو سيطلب نحو 20 مليون ، إضافة إلى مكافآت، وهو رقم مرتفع نسبيا للاعب لم يشارك بعد مع الفريق الأول، ويلعب في المركز نفسه الذي يشغله .

كما أن صغر سن اللاعب سيمنعه من اللعب قبل بلوغه 18 عاما، على أن يتم تسجيله حينها في الرديف، ما قد يفرض عليه فترة انتظار قبل الظهور رسميا.

ورغم هذه العقبات، يحظى فينينو باهتمام واضح من برشلونة، الذي يرغب في التحرك سريعا لحسم الصفقة، خصوصا أنه يُعد من أبرز المواهب الصاعدة في ، وهي السوق التي استفاد منها في السنوات الأخيرة أكثر من غريمه الكتالوني.