ليفربول يودّع صلاح بفيديو خاص.. 257 هدفاً بقميص "الريدز"

لا يزال ليفربول يحتفي بنجمه صلاح، بعد رحيله رسمياً عن الفريق، الأحد الماضي، عقب خوضه مباراته الأخيرة بقميص "الريدز".

وشارك صلاح في مباراة ليفربول الأخيرة ضمن موسم الدوري الإنكليزي الممتاز 2025/26 أمام برينتفورد، والتي انتهت بالتعادل 1-1 على ملعب "أنفيلد".

وكانت المواجهة الأخيرة لصلاح مع ليفربول، وكذلك للمدافع آندي روبرتسون.

ونشر النادي، عبر حسابه الرسمي على "يوتيوب"، مقطع فيديو جمع كل أهداف مع الفريق، والبالغ عددها 257 هدفاً في مختلف المسابقات.

وافتتح الفيديو بالهدف الأول لصلاح بقميص ليفربول في شباك واتفورد، فيما كان هدفه الأخير أمام إيفرتون في الدوري الإنكليزي.

وخلال مسيرته مع ليفربول، حقق صلاح كل البطولات الكبرى الممكنة، أبرزها الدوري الإنكليزي مرتين، ودوري أبطال ، وكأس العالم للأندية، وكأس السوبر .