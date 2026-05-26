غوارديولا يعود إلى برشلونة.. صفحة جديدة بعد وداع مانشستر سيتي

عاد المدرب إلى ، بعد انتهاء مشواره رسمياً مع عقب موسم 2025/26 من الممتاز.

وكان سيتي قد اختتم موسمه، الأحد الماضي، بالخسارة أمام بنتيجة 2-1 على ملعب "الاتحاد"، في مباراة كانت الأخيرة لجوارديولا مع الفريق، وكذلك للثنائي برناردو سيلفا وجون ستونز.

وأقام النادي، مساء الإثنين، حفلاً وداعياً كبيراً لغوارديولا وسيلفا وستونز، بحضور لاعبي الفريق الحاليين، وعدد من نجومه السابقين، إضافة إلى الجماهير.

وشوهد ، الثلاثاء، في مدينة ، حيث عاد إلى مسقط رأسه بعد 10 سنوات قضاها في مدينة مانشستر.

وكانت تقارير صحفية قد أشارت سابقاً إلى أن غوارديولا استقر على امتلاك عقار فاخر في برشلونة تبلغ قيمته 15 مليون .