غوارديولا يعود إلى برشلونة.. صفحة جديدة بعد وداع مانشستر سيتي

عاد المدرب الإسباني بيب غوارديولا إلى مدينة برشلونة، بعد انتهاء مشواره رسمياً مع مانشستر سيتي عقب موسم 2025/26 من الدوري الإنكليزي الممتاز.
وكان مانشستر سيتي قد اختتم موسمه، الأحد الماضي، بالخسارة أمام أستون فيلا بنتيجة 2-1 على ملعب "الاتحاد"، في مباراة كانت الأخيرة لجوارديولا مع الفريق، وكذلك للثنائي برناردو سيلفا وجون ستونز.
وأقام النادي، مساء الإثنين، حفلاً وداعياً كبيراً لغوارديولا وسيلفا وستونز، بحضور لاعبي الفريق الحاليين، وعدد من نجومه السابقين، إضافة إلى الجماهير.
وشوهد غوارديولا، الثلاثاء، في مدينة برشلونة الإسبانية، حيث عاد إلى مسقط رأسه بعد 10 سنوات قضاها في مدينة مانشستر.
وكانت تقارير صحفية قد أشارت سابقاً إلى أن غوارديولا استقر على امتلاك عقار فاخر في برشلونة تبلغ قيمته 15 مليون يورو.
‼️ IMAGEN @JijantesFC
👋🏻🔙 Pep Guardiola ya está en Barcelona después de despedirse del Manchester City tras 10 temporadas
📽️ @juliclaramunt pic.twitter.com/xuz908eP8y
— Jijantes FC (@JijantesFC) May 26, 2026
