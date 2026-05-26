إصابة نيمار تقلق البرازيل.. هل يغيب عن ودية مصر؟

كشفت تقارير صحفية موقف نجم سانتوس نيمار من المشاركة في المباراة الودية المرتقبة بين منتخبي البرازيل ومصر، ضمن التحضيرات لكأس العالم 2026.
وكان المدير الفني لمنتخب البرازيل كارلو أنشيلوتي قد قرر استدعاء نيمار للمشاركة في البطولة، التي تنطلق في وقت لاحق من حزيران المقبل في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.
لكن نيمار تعرض لإصابة في ربلة الساق اليمنى بعد يومين فقط من استدعائه، ما أثار قلق جماهير المنتخب البرازيلي.
ومن المقرر أن يخوض منتخب البرازيل مباراتين وديتين أمام بنما ومصر يومي 1 و7 حزيران المقبل.
وبحسب موقع "Futmais | Menino Fut" المتخصص في أخبار منتخب البرازيل، لا يُتوقع أن يشارك نيمار في آخر مباراتين وديتين للبرازيل قبل كأس العالم أمام بنما ومصر.
وأشار الموقع إلى أن إصابة نيمار قد تكون أكثر خطورة من المتوقع، على أن يخضع، مثل باقي اللاعبين، لفحوصات طبية في الاتحاد البرازيلي لكرة القدم فور وصوله، لتحديد برنامجه التدريبي قبل البطولة.