إصابة نيمار تقلق البرازيل.. هل يغيب عن ودية مصر؟

كشفت تقارير صحفية موقف نجم من المشاركة في المباراة الودية المرتقبة بين منتخبي ومصر، ضمن التحضيرات لكأس العالم 2026.

وكان لمنتخب البرازيل قد قرر استدعاء نيمار للمشاركة في البطولة، التي تنطلق في وقت لاحق من حزيران المقبل في وكندا والمكسيك.

لكن نيمار تعرض لإصابة في ربلة الساق اليمنى بعد يومين فقط من استدعائه، ما أثار قلق جماهير المنتخب البرازيلي.

ومن المقرر أن يخوض منتخب البرازيل مباراتين وديتين أمام بنما ومصر يومي 1 و7 حزيران المقبل.

وبحسب موقع "Futmais | Menino Fut" المتخصص في منتخب البرازيل، لا يُتوقع أن يشارك نيمار في آخر مباراتين وديتين للبرازيل قبل أمام بنما ومصر.

وأشار الموقع إلى أن إصابة نيمار قد تكون أكثر خطورة من المتوقع، على أن يخضع، مثل باقي اللاعبين، لفحوصات طبية في الاتحاد البرازيلي فور وصوله، لتحديد برنامجه التدريبي قبل البطولة.