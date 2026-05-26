لامين يامال لا يريد المجازفة.. وقرار قبل المونديال

كشفت تقارير صحفية تطورات جديدة بشأن حالة نجم لامين يامال، قبل مشاركته المنتظرة مع منتخب في 2026.

ويتواجد يامال في القائمة النهائية التي اختارها المدرب لويس دي لا فوينتي للمونديال، المقرر انطلاقه في وقت لاحق من شهر حزيران المقبل.

ويعاني لاعب برشلونة من إصابة تعرض لها خلال مباراة في نيسان الماضي.

وذكرت صحيفة "eldesmarque" أن يامال لا يريد المخاطرة في مرحلة التعافي، إذ يواصل الحضور يومياً إلى ملعب تدريبات برشلونة لتلقي العلاج تحت إشراف أطباء النادي.

وبحسب الصحيفة، فإن أول مباراتين لإسبانيا في كأس العالم أمام الرأس الأخضر والسعودية تبدوان أسهل نسبياً، ما يجعل اللاعب يفضل عدم التسرع في العودة.

وأشارت إلى أن يامال يضع المباراة الثالثة في دور المجموعات أمام ، يوم السبت 27 حزيران المقبل، كموعد مستهدف للعودة إلى الملاعب.

ولن يشارك يامال في أول مباراتين، ولو لدقائق قليلة، إلا في حال تعافيه بشكل كامل، شرط أن تكتمل عملية العلاج من دون أي انتكاسة.