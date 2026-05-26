تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
مونديال 2026 آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
مونديال 2026 politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

رياضة

لامين يامال لا يريد المجازفة.. وقرار قبل المونديال

Lebanon 24
26-05-2026 | 23:00
A-
A+
لامين يامال لا يريد المجازفة.. وقرار قبل المونديال
لامين يامال لا يريد المجازفة.. وقرار قبل المونديال photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-

كشفت تقارير صحفية تطورات جديدة بشأن حالة نجم برشلونة لامين يامال، قبل مشاركته المنتظرة مع منتخب إسبانيا في كأس العالم 2026.

ويتواجد يامال في القائمة النهائية التي اختارها المدرب لويس دي لا فوينتي للمونديال، المقرر انطلاقه في وقت لاحق من شهر حزيران المقبل.

ويعاني لاعب برشلونة من إصابة تعرض لها خلال مباراة سيلتا فيغو في نيسان الماضي.

وذكرت صحيفة "eldesmarque" الإسبانية أن يامال لا يريد المخاطرة في مرحلة التعافي، إذ يواصل الحضور يومياً إلى ملعب تدريبات برشلونة لتلقي العلاج تحت إشراف أطباء النادي.

وبحسب الصحيفة، فإن أول مباراتين لإسبانيا في كأس العالم أمام الرأس الأخضر والسعودية تبدوان أسهل نسبياً، ما يجعل اللاعب يفضل عدم التسرع في العودة.

وأشارت إلى أن يامال يضع المباراة الثالثة في دور المجموعات أمام أوروغواي، يوم السبت 27 حزيران المقبل، كموعد مستهدف للعودة إلى الملاعب.

ولن يشارك يامال في أول مباراتين، ولو لدقائق قليلة، إلا في حال تعافيه بشكل كامل، شرط أن تكتمل عملية العلاج من دون أي انتكاسة.

Advertisement
 
مواضيع ذات صلة
لامين يامال يتفوق على رونالدو في الدوري الإسباني
lebanon 24
Lebanon24
27/05/2026 09:17:39 Lebanon 24 Lebanon 24
بعد إصابة لامين يامال.. خبر سيء لمشجعي برشلونة
lebanon 24
Lebanon24
27/05/2026 09:17:39 Lebanon 24 Lebanon 24
لامين يامال يفوز بجائزة أفضل رياضي شاب
lebanon 24
Lebanon24
27/05/2026 09:17:39 Lebanon 24 Lebanon 24
قبيل مواجهة مصر.. هل سيشارك لامين يامال؟
lebanon 24
Lebanon24
27/05/2026 09:17:39 Lebanon 24 Lebanon 24

رياضة

مونديال 2026

كأس العالم

سيلتا فيغو

الإسبانية

أوروغواي

السعودية

برشلونة

إسبانيا

السعود

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
05:24 | 2026-05-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
12:30 | 2026-05-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
09:28 | 2026-05-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
16:01 | 2026-05-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
13:00 | 2026-05-26 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
Lebanon24
02:00 | 2026-05-27
Lebanon24
01:36 | 2026-05-27
Lebanon24
00:46 | 2026-05-27
Lebanon24
16:30 | 2026-05-26
Lebanon24
16:28 | 2026-05-26
Lebanon24
16:21 | 2026-05-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
مونديال 2026
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24