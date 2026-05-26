المغرب يعلن قائمته للمونديال

أعلن محمد وهبي، لمنتخب ، الثلاثاء، قائمة اللاعبين المشاركين في 2026.

وتقام البطولة في وكندا والمكسيك، خلال الفترة الممتدة من 11 حزيران إلى 19 ، حيث يلعب المغرب ضمن المجموعة الثالثة إلى جانب وهايتي واسكتلندا.

ونشر الاتحاد لكرة القدم عبر حسابه على "إكس" القائمة، وجاءت على الشكل الآتي:

حراسة المرمى: ياسين بونو، أحمد رضا تاجناوتي، منير الكاجوي.

خط الدفاع: نصير مزراوي، أناس صلاح الدين، يوسف بلعمري، أشرف حكيمي، زكريا الوحدي، شادي ، نايف أكرد، رضوان هلهل، عيسى ديوب.

خط الوسط: سمير المرابط، أيوب بوعدي، نايل العيناوي، سفيان أمرابط، عز الدين أوناحي، بلال الخنوس، صيباري.

خط الهجوم: عبدالصمد الزلزولي، شمس الدين طالبي، سفيان رحيمي، أيوب الكعبي، إبراهيم دياز، ياسين جسيم، أيوب الميموني.