بعد مغادرة غوارديولا.. رحيل جماعي في مانشستر سيتي
Lebanon 24
27-05-2026
|
00:46
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلن نادي
مانشستر سيتي
الإنكليزي الاستغناء عن خمسة أفراد من الجهاز الفني المعاون للمدرب الإسباني جوسيب غوارديولا الذي رحل عن النادي بعد مسيرة حافلة استمرت 10 أعوام.
أشار النادي الإنكليزي في بيان عبر موقعه الرسمي، يوم الثلاثاء، إلى رحيل كل من بيب ليندرز، وكولو توريه، ولورينزو بوينافينتورا، ومانيل إستيارته، وتشابي مانسيسيدور بانتهاء منافسات هذا الموسم 2025 - 2026.
أوضح البيان أن ليندرز انضم إلى
مانشستر
سيتي في صيف 2025 كمساعد للمدرب لغوارديولا، وساهم في فوز الفريق بكأس الرابطة وكأس الاتحاد الإنكليزي.
وأضاف أنه تم تعيين توريه، الفائز بلقب
الدوري الإنكليزي
الممتاز مع السيتي كلاعب، ضمن الجهاز الفني والإداري للفريق قبل الموسم الماضي، بعد أن كان يعمل سابقاً في الجهاز الفني لفريق الشباب بالنادي تحت 18 عاماً.
أما مدرب اللياقة البدنية بوينافينتورا، فقد عمل مع غوارديولا طوال مسيرته التدريبية بأندية
برشلونة الإسباني
وبايرن ميونخ الألماني وأخيراً مانشستر سيتي، وسيغادر رفقة المدرب الإسباني.
