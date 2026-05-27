بعد مغادرة غوارديولا.. رحيل جماعي في مانشستر سيتي

أشار النادي الإنكليزي في بيان عبر موقعه الرسمي، يوم الثلاثاء، إلى رحيل كل من بيب ليندرز، وكولو توريه، ولورينزو بوينافينتورا، ومانيل إستيارته، وتشابي مانسيسيدور بانتهاء منافسات هذا الموسم 2025 - 2026.



أوضح البيان أن ليندرز انضم إلى سيتي في صيف 2025 كمساعد للمدرب لغوارديولا، وساهم في فوز الفريق بكأس الرابطة وكأس الاتحاد الإنكليزي.

وأضاف أنه تم تعيين توريه، الفائز بلقب الممتاز مع السيتي كلاعب، ضمن الجهاز الفني والإداري للفريق قبل الموسم الماضي، بعد أن كان يعمل سابقاً في الجهاز الفني لفريق الشباب بالنادي تحت 18 عاماً.



أما مدرب اللياقة البدنية بوينافينتورا، فقد عمل مع غوارديولا طوال مسيرته التدريبية بأندية وبايرن ميونخ الألماني وأخيراً مانشستر سيتي، وسيغادر رفقة المدرب الإسباني.