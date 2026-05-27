رياضة
نحو أول انتصار مونديالي.. صلاح يقود المنتخب المصري
Lebanon 24
27-05-2026
|
02:00
يدخل منتخب مصر نهائيات
كأس العالم
2026 بطموحات كبيرة لتحقيق أول انتصار في تاريخه بالمونديال، في مشاركة قد تحمل الظهور الأخير لقائد "الفراعنة" ونجمهم الأبرز محمد
صلاح على
الساحة العالمية.
ورغم أن منتخب مصر كان أول منتخب إفريقي يشارك في كأس العالم عام 1934، فإنه لم ينجح في تحقيق أي فوز خلال مشاركاته الثلاث السابقة أعوام 1934 و1990 و2018، مكتفيا بتعادلين وخمس هزائم، في مفارقة لمنتخب يحمل الرقم القياسي في عدد ألقاب كأس الأمم الإفريقية برصيد سبعة ألقاب.
وخاض صلاح تجربته الأولى في كأس العالم خلال نسخة
روسيا
2018 وسط ظروف صعبة، بعدما تعرض لإصابة قوية في الكتف خلال نهائي
دوري أبطال أوروبا
مع فريقه ليفربول إثر تدخل من مدافع
ريال مدريد
سيرخيو راموس.
وغاب النجم المصري عن المباراة الأولى أمام الأوروغواي، قبل أن يسجل هدفين في مرمى روسيا والسعودية، دون أن يمنع ذلك خروج المنتخب من الدور الأول.
ويستعد صلاح لخوض مونديال 2026 بعد نهاية مشواره مع ليفربول عقب 9 سنوات حافلة بالألقاب والإنجازات، توج خلالها بالدوري الإنجليزي مرتين عامي 2020 و2025، إضافة إلى لقب
دوري
أبطال
أوروبا
عام 2019، ليصبح أحد أبرز أساطير النادي الإنكليزي.
لكن اللاعب البالغ 33 عاما تعرض لإصابة عضلية في أبريل الماضي أبعدته لفترة عن تشكيلة المدرب الهولندي أرنه سلوت، وسط تقارير عن توتر العلاقة بينهما خلال الموسم.
