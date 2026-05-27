تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
مونديال 2026 آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
مونديال 2026 politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

رياضة

نحو أول انتصار مونديالي.. صلاح يقود المنتخب المصري

Lebanon 24
27-05-2026 | 02:00
A-
A+
نحو أول انتصار مونديالي.. صلاح يقود المنتخب المصري
نحو أول انتصار مونديالي.. صلاح يقود المنتخب المصري photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
يدخل منتخب مصر نهائيات كأس العالم 2026 بطموحات كبيرة لتحقيق أول انتصار في تاريخه بالمونديال، في مشاركة قد تحمل الظهور الأخير لقائد "الفراعنة" ونجمهم الأبرز محمد صلاح على الساحة العالمية.
Advertisement


ورغم أن منتخب مصر كان أول منتخب إفريقي يشارك في كأس العالم عام 1934، فإنه لم ينجح في تحقيق أي فوز خلال مشاركاته الثلاث السابقة أعوام 1934 و1990 و2018، مكتفيا بتعادلين وخمس هزائم، في مفارقة لمنتخب يحمل الرقم القياسي في عدد ألقاب كأس الأمم الإفريقية برصيد سبعة ألقاب.

وخاض صلاح تجربته الأولى في كأس العالم خلال نسخة روسيا 2018 وسط ظروف صعبة، بعدما تعرض لإصابة قوية في الكتف خلال نهائي دوري أبطال أوروبا مع فريقه ليفربول إثر تدخل من مدافع ريال مدريد سيرخيو راموس.
وغاب النجم المصري عن المباراة الأولى أمام الأوروغواي، قبل أن يسجل هدفين في مرمى روسيا والسعودية، دون أن يمنع ذلك خروج المنتخب من الدور الأول.

ويستعد صلاح لخوض مونديال 2026 بعد نهاية مشواره مع ليفربول عقب 9 سنوات حافلة بالألقاب والإنجازات، توج خلالها بالدوري الإنجليزي مرتين عامي 2020 و2025، إضافة إلى لقب دوري أبطال أوروبا عام 2019، ليصبح أحد أبرز أساطير النادي الإنكليزي.

لكن اللاعب البالغ 33 عاما تعرض لإصابة عضلية في أبريل الماضي أبعدته لفترة عن تشكيلة المدرب الهولندي أرنه سلوت، وسط تقارير عن توتر العلاقة بينهما خلال الموسم.
مواضيع ذات صلة
خبر سار من ليفربول لمنتخب مصر بشأن صلاح
lebanon 24
Lebanon24
27/05/2026 11:29:03 Lebanon 24 Lebanon 24
قاسم: انتصار التحرير كان نتيجة لتكافل المقاومة والجيش والشعب اللبناني
lebanon 24
Lebanon24
27/05/2026 11:29:03 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس مسعود بزشكيان: الخيار العقلاني يتمثل باستكمال انتصار القوات المسلحة في الميدان عبر الساحة الدبلوماسية أيضاً
lebanon 24
Lebanon24
27/05/2026 11:29:03 Lebanon 24 Lebanon 24
البعريني: انتصار لبنان الحقيقي يكمن في قيام الدولة
lebanon 24
Lebanon24
27/05/2026 11:29:03 Lebanon 24 Lebanon 24

رياضة

مونديال 2026

دوري أبطال أوروبا

كأس العالم

ريال مدريد

صلاح على

السعودية

إنكليزي

أوروبا

السعود

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
05:24 | 2026-05-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
12:30 | 2026-05-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
16:01 | 2026-05-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
09:28 | 2026-05-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
13:00 | 2026-05-26 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
Lebanon24
03:23 | 2026-05-27
Lebanon24
03:00 | 2026-05-27
Lebanon24
01:36 | 2026-05-27
Lebanon24
00:46 | 2026-05-27
Lebanon24
23:00 | 2026-05-26
Lebanon24
16:30 | 2026-05-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
مونديال 2026
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24