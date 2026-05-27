رياضة

في كأس العالم 2026.. خبرات المونديال تشعل صراع المدربين

Lebanon 24
27-05-2026 | 03:00
في كأس العالم 2026.. خبرات المونديال تشعل صراع المدربين
تتجه الأنظار في كأس العالم 2026، المقررة في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، إلى مجموعة من المدربين أصحاب الخبرات الطويلة، الذين يعودون مجددا إلى الساحة المونديالية بطموحات كبيرة، مستفيدين من تجاربهم السابقة في البطولة الأكبر عالميا.
وتشهد النسخة المقبلة استمرار عدد من المدربين مع منتخباتهم رغم التغييرات المعتادة التي تسبق بطولات كأس العالم، إلى جانب ظهور مدربين يخوضون التجربة مع منتخبات مختلفة، في ظل رهان متزايد على عنصر الخبرة في التعامل مع ضغوط البطولة وتفاصيلها الدقيقة.

وفي مقدمة الأسماء، يبرز ديدييه ديشان، الذي يستعد لقيادة منتخب فرنسا للمرة الثالثة تواليا في كأس العالم، بعدما قاده للتتويج بلقب 2018 والوصول إلى نهائي نسخة 2022، معتمدا على جيل يقوده النجم كيليان مبابي.

ويطمح ديشان لإضافة إنجاز جديد إلى مسيرته، بعدما سبق له الفوز بالبطولة لاعبا مع فرنسا في مونديال 1998.

كما يحضر الأرجنتيني مارسيلو بيلسا ضمن أبرز الأسماء، حيث يقود منتخب أوروغواي في نسخة 2026، ليصبح أول مدرب يشارك في كأس العالم مع ثلاثة منتخبات مختلفة، بعد قيادته الأرجنتين في 2002 وتشيلي في 2010.

ويأمل بيلسا في إعادة منتخب أوروغواي إلى الواجهة، بعد خروجه المبكر من النسخة الماضية.

بدوره، يخوض خافيير أغيري تجربته الثالثة مع منتخب المكسيك، بعدما قاد الفريق في نسختي 2002 و2010، ونجح في تجاوز دور المجموعات، قبل أن يتوقف مشواره في الدور ثمن النهائي.

وعلى أرضه، يطمح المدرب المكسيكي لتحقيق إنجاز تاريخي يرضي جماهير بلاده.
أما روبرتو مارتينيز، فيخوض التحدي هذه المرة مع منتخب البرتغال، بعد تجربته السابقة مع بلجيكا، التي قادها إلى المركز الثالث في مونديال 2018.

كما يواصل زلاتكو داليتش رحلته مع منتخب كرواتيا، بعدما قاده إلى نهائي 2018 والمركز الثالث في 2022، فيما يسعى ليونيل سكالوني لتكرار إنجاز التتويج مع منتخب الأرجنتين.

ويبرز أيضا غوستافو ألفارو مع منتخب باراغواي، بعد تجربته الناجحة مع الإكوادور، إلى جانب هاجيمي مورياسو الذي يواصل قيادة منتخب اليابان، وهونغ ميونغ-بو العائد مع منتخب كوريا الجنوبية لتعويض إخفاق مونديال 2014.

وفي أفريقيا، يقود فلاديمير بيتكوفيتش منتخب الجزائر في عودته إلى كأس العالم بعد غياب، بينما يواصل مراد ياكين مهمته مع منتخب سويسرا.

ومن الأسماء المخضرمة، يستعد الهولندي ديك أدفوكات لقيادة منتخب كوراساو في البطولة، ليصبح أكبر مدرب سنًا في تاريخ كأس العالم بعمر 78 عامًا.

وسبق لأدفوكات قيادة هولندا في مونديال 1994، ثم كوريا الجنوبية في نسخة 2006، قبل أن يعود مجددًا إلى الساحة العالمية بطموح كتابة فصل جديد في مسيرته التدريبية الطويلة.
