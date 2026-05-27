تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
22
o
بيروت
23
o
طرابلس
21
o
صور
22
o
جبيل
21
o
صيدا
22
o
جونية
21
o
النبطية
21
o
زحلة
23
o
بعلبك
17
o
بشري
21
o
بيت الدين
18
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
مونديال 2026
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
مونديال 2026
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
مونديال 2026
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
رياضة
مواجهات آسيا وإفريقيا وصدامات عربية في مونديال 2026
Lebanon 24
27-05-2026
|
01:36
A-
A+
photos
0
A+
A-
تحمل نهائيات كأس العالم 2026، المقررة في
الولايات المتحدة
وكندا والمكسيك، سلسلة من المواجهات المرتقبة بين منتخبات إفريقيا وآسيا، في صدامات اعتادت أن تتسم بالإثارة والندية منذ مونديال 1994.
Advertisement
ومع زيادة عدد المنتخبات المشاركة إلى 48 منتخبا، ارتفعت احتمالات المواجهات المباشرة بين منتخبات القارتين، التي غالبا ما تحمل طابع إثبات الذات في ظل المنافسة مع القوى التقليدية من
أوروبا
وأمريكا الجنوبية، وفق تقرير نشرته
وكالة الأنباء
الألمانية
، (د ب أ).
تونس واليابان.. مواجهة ثأرية
تتصدر مواجهة منتخب تونس لكرة القدم أمام منتخب اليابان لكرة القدم أبرز اللقاءات المنتظرة، حيث يلتقي المنتخبان يوم 21 يونيو ضمن منافسات المجموعة السادسة.
وتستعيد المباراة ذكريات مونديال 2002، حين فازت اليابان على تونس بهدفين دون رد، ما يمنح المواجهة المقبلة طابعا ثأريا لنسور قرطاج، خاصة أن المجموعة تضم أيضا منتخبي هولندا والسويد، مما يزيد أهمية حصد النقاط.
السعودية
حاضرة في تاريخ الصدامات
شهد مونديال 1994 أول مواجهة إفريقية آسيوية بطابع عربي، عندما تغلب منتخب السعودية لكرة القدم على منتخب المغرب لكرة القدم بنتيجة 2-1، في أول ظهور مونديالي للأخضر.
كما واجه المنتخب السعودي منتخبات أفريقية عدة لاحقا، أبرزها التعادل مع جنوب إفريقيا 2-2 في مونديال 1998، والخسارة أمام الكاميرون بهدف نظيف في نسخة 2002، ثم التعادل مع تونس بنفس النتيجة في مونديال 2006.
تبادل التفوق بين آسيا وإفريقيا
وسجلت المواجهات بين القارتين نتائج متباينة على مدار النسخ الماضية، إذ حققت إفريقيا أول انتصار لها على آسيا عبر منتخب الكاميرون لكرة القدم أمام السعودية في 2002 بهدف صامويل إيتو.
وفي مونديال 2010، شهدت البطولة أربع مواجهات مباشرة، من بينها فوز اليابان على الكاميرون، وتعادل كوريا الجنوبية مع نيجيريا، مقابل انتصار كبير لكوت ديفوار على كوريا الشمالية.
أما مونديال البرازيل 2014، فشهد تفوقا إفريقيا لافتا، بعدما فازت منتخب كوت ديفوار لكرة القدم على اليابان، واكتسحت منتخب الجزائر لكرة القدم كوريا الجنوبية 4-2.
وفي نسخة قطر 2022، استعادت إفريقيا تفوقها عبر فوز السنغال على قطر وغانا على كوريا الجنوبية، بينما حققت أستراليا الانتصار الآسيوي الوحيد على تونس.
7 مواجهات منتظرة في 2026
وإلى جانب مباراة تونس واليابان، تشهد نسخة 2026 ست مواجهات أخرى بين منتخبات القارتين، أبرزها مواجهة الجزائر والأردن، ولقاء منتخب مصر لكرة القدم أمام
إيران
يوم 27 حزيران.
كما تلعب جنوب إفريقيا ضد كوريا الجنوبية، والسنغال أمام العراق، فيما تواجه السعودية منتخب كاب
فيردي
، بينما تصطدم الكونغو
الديمقراطية
بأوزبكستان.
وتترقب جماهير القارتين ما إذا كانت الكفة ستميل مجددا لصالح إفريقيا أم أن آسيا ستواصل فرض حضورها في واحدة من أكثر مواجهات كأس العالم إثارة وتوازنا.
أخبار
ذات صلة
مواضيع ذات صلة
نجمة عربية ستشارك في ألبوم "مونديال 2026"
Lebanon 24
نجمة عربية ستشارك في ألبوم "مونديال 2026"
27/05/2026 09:17:52
27/05/2026 09:17:52
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد اصابته.. هل سيشارك ميسي في مونديال 2026؟
Lebanon 24
بعد اصابته.. هل سيشارك ميسي في مونديال 2026؟
27/05/2026 09:17:52
27/05/2026 09:17:52
Lebanon 24
Lebanon 24
150 دولارًا للنقل في مونديال 2026
Lebanon 24
150 دولارًا للنقل في مونديال 2026
27/05/2026 09:17:52
27/05/2026 09:17:52
Lebanon 24
Lebanon 24
الجزائر إلى مونديال 2026 بطموحات أعلى
Lebanon 24
الجزائر إلى مونديال 2026 بطموحات أعلى
27/05/2026 09:17:52
27/05/2026 09:17:52
Lebanon 24
Lebanon 24
رياضة
مونديال 2026
الولايات المتحدة
وكالة الأنباء
الديمقراطية
الألمانية
ديمقراطي
السعودية
الشمالي
أوروبا
قد يعجبك أيضاً
نحو أول انتصار مونديالي.. صلاح يقود المنتخب المصري
Lebanon 24
نحو أول انتصار مونديالي.. صلاح يقود المنتخب المصري
02:00 | 2026-05-27
27/05/2026 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد مغادرة غوارديولا.. رحيل جماعي في مانشستر سيتي
Lebanon 24
بعد مغادرة غوارديولا.. رحيل جماعي في مانشستر سيتي
00:46 | 2026-05-27
27/05/2026 12:46:27
Lebanon 24
Lebanon 24
لامين يامال لا يريد المجازفة.. وقرار قبل المونديال
Lebanon 24
لامين يامال لا يريد المجازفة.. وقرار قبل المونديال
23:00 | 2026-05-26
26/05/2026 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
مدربو الخبرة في مونديال 2026.. أسماء تعود إلى الواجهة
Lebanon 24
مدربو الخبرة في مونديال 2026.. أسماء تعود إلى الواجهة
16:30 | 2026-05-26
26/05/2026 04:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
صلاح أمام فرصة أخيرة لكتابة التاريخ
Lebanon 24
صلاح أمام فرصة أخيرة لكتابة التاريخ
16:28 | 2026-05-26
26/05/2026 04:28:50
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
إنخفاض في الحرارة وأمطار... هكذا سيُصبح الطقس إعتباراً من بعد ظهر يوم غدّ
Lebanon 24
إنخفاض في الحرارة وأمطار... هكذا سيُصبح الطقس إعتباراً من بعد ظهر يوم غدّ
05:24 | 2026-05-26
26/05/2026 05:24:52
Lebanon 24
Lebanon 24
ذكرى التحرير تحت النار.. لبنان أمام امتحان المعادلة الجديدة
Lebanon 24
ذكرى التحرير تحت النار.. لبنان أمام امتحان المعادلة الجديدة
12:30 | 2026-05-26
26/05/2026 12:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تهديد إسرائيليّ جديد للضاحية الجنوبيّة لبيروت: إذا نفذت المباني سننتقل إلى صور وصيدا والبقاع
Lebanon 24
تهديد إسرائيليّ جديد للضاحية الجنوبيّة لبيروت: إذا نفذت المباني سننتقل إلى صور وصيدا والبقاع
09:28 | 2026-05-26
26/05/2026 09:28:27
Lebanon 24
Lebanon 24
"اعلان مهم" غدا في الولايات المتحدة
Lebanon 24
"اعلان مهم" غدا في الولايات المتحدة
16:01 | 2026-05-26
26/05/2026 04:01:43
Lebanon 24
Lebanon 24
السرّ في غواصة قدراتها فائقة... هذا سبب إهتمام الولايات المتّحدة بإقليم قريب من دولة عربيّة
Lebanon 24
السرّ في غواصة قدراتها فائقة... هذا سبب إهتمام الولايات المتّحدة بإقليم قريب من دولة عربيّة
13:00 | 2026-05-26
26/05/2026 01:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في رياضة
02:00 | 2026-05-27
نحو أول انتصار مونديالي.. صلاح يقود المنتخب المصري
00:46 | 2026-05-27
بعد مغادرة غوارديولا.. رحيل جماعي في مانشستر سيتي
23:00 | 2026-05-26
لامين يامال لا يريد المجازفة.. وقرار قبل المونديال
16:30 | 2026-05-26
مدربو الخبرة في مونديال 2026.. أسماء تعود إلى الواجهة
16:28 | 2026-05-26
صلاح أمام فرصة أخيرة لكتابة التاريخ
16:21 | 2026-05-26
المغرب يعلن قائمته للمونديال
فيديو
ليفربول يودّع صلاح بفيديو خاص.. 257 هدفاً بقميص "الريدز"
Lebanon 24
ليفربول يودّع صلاح بفيديو خاص.. 257 هدفاً بقميص "الريدز"
15:43 | 2026-05-26
27/05/2026 09:17:52
Lebanon 24
Lebanon 24
غوغل تغيّر قواعد البحث.. الذكاء الاصطناعي يتقدم والروابط تتراجع
Lebanon 24
غوغل تغيّر قواعد البحث.. الذكاء الاصطناعي يتقدم والروابط تتراجع
02:49 | 2026-05-22
27/05/2026 09:17:52
Lebanon 24
Lebanon 24
وزارة الإعلام واليونسكو تطلقان حملة وطنية لتعزيز التربية الإعلامية ومكافحة التضليل
Lebanon 24
وزارة الإعلام واليونسكو تطلقان حملة وطنية لتعزيز التربية الإعلامية ومكافحة التضليل
04:51 | 2026-05-15
27/05/2026 09:17:52
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
مونديال 2026
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24