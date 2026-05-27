خاص
لاعب من أصل لبناني في مونديال 2026.. ويليام صليبا من أهم مدافعي منتخب فرنسا (صور)
"خاص لبنان24"
|
Lebanon 24
27-05-2026
|
05:30
على بعد أسابيع قليلة، تنطلق صافرة مونديال 2026
لكرة القدم
الذي سيُقام ما بين الفترة الممتدة من 11 حزيران إلى 19
تموز
المقبل في 3 بلدان هي الولايات وكندا والمكسيك.
خلال مونديال 2026 سيبرز اسم لاعب من أصل لبناني في تشكيلة المنتخب الفرنسي هو المدافع ويليام صليبا.
فقد أعلن مدرب منتخب
فرنسا
، دييديه ديشان، مؤخرا قائمته المؤلفة من 26 لاعباً للمشاركة في
كأس العالم
2026 لكرة القدم، على رأسها نجم
ريال مدريد الإسباني
كيليان مبابي والمتوّج بجائزة
الكرة
الذهبية لأفضل لاعب عثمان ديمبيلي، إضافة إلى المدافع ويليام صليبا لاعب فريق أرسنال الإنكليزي. فمن هو ويليام صليبا الذي يُعتبر اليوم من أهم مدافعي منتخب فرنسا؟
ويليام صليبا من أب لبناني وأم كاميرونية، وُلد في فرنسا في 24 آذار 2001. يُعد حالياً من أبرز المدافعين في العالم بفضل أدائه الاستثنائي مع نادي أرسنال الإنكليزي، وهو عنصر أساسي في تشكيلة المنتخب الفرنسي.
بدأ صليبا مسيرته الكروية في ضواحي
باريس
، وتلقى تدريباته الأولى في طفولته على يد والد النجم كيليان مبابي. لمع نجمه مع نادي سانت إتيان الفرنسي، مما دفع فريق أرسنال للتعاقد معه في صيف 2019.
على الرغم من امتلاكه خيار تمثيل
لبنان
أو الكاميرون، إلا أنه اختار تمثيل المنتخب الفرنسي وشارك معه في البطولات الكبرى.
أبرز سماته كلاعب انه يشتهر بالهدوء، والسرعة، والقوة البدنية العالية، والقدرة الفائقة على قراءة المباريات وقطع الكرات.
شارك صليبا للمرة الأولى مع المنتخب الفرنسي في عام 2022 ولعب في كأس العالم لكرة القدم 2022 وبطولة أمم
أوروبا
2024 .
إذن تتجه أنظار اللبنانيين وعشاق كرة القدم إلى مونديال 2026، فهل سيكون اللاعب ويليام صليبا من بين أفضل اللاعبين في نسخة 2026؟
عن الكاتب
"خاص لبنان24"
