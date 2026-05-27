تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
مونديال 2026 آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
مونديال 2026 politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

خاص

لاعب من أصل لبناني في مونديال 2026.. ويليام صليبا من أهم مدافعي منتخب فرنسا (صور)

"خاص لبنان24"

|
Lebanon 24
27-05-2026 | 05:30
A-
A+
لاعب من أصل لبناني في مونديال 2026.. ويليام صليبا من أهم مدافعي منتخب فرنسا (صور)
لاعب من أصل لبناني في مونديال 2026.. ويليام صليبا من أهم مدافعي منتخب فرنسا (صور) photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
على بعد أسابيع قليلة، تنطلق صافرة مونديال 2026 لكرة القدم الذي سيُقام ما بين الفترة الممتدة من 11 حزيران إلى 19 تموز المقبل في 3 بلدان هي الولايات وكندا والمكسيك. 
Advertisement

خلال مونديال 2026 سيبرز اسم لاعب من أصل لبناني في تشكيلة المنتخب الفرنسي هو المدافع ويليام صليبا.

فقد أعلن مدرب منتخب فرنسا، دييديه ديشان، مؤخرا قائمته المؤلفة من 26 لاعباً للمشاركة في كأس العالم 2026 لكرة القدم، على رأسها نجم ريال مدريد الإسباني كيليان مبابي والمتوّج بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب عثمان ديمبيلي، إضافة إلى المدافع ويليام صليبا لاعب فريق أرسنال الإنكليزي. فمن هو ويليام صليبا الذي يُعتبر اليوم من أهم مدافعي منتخب فرنسا؟ 
 
 
 
ويليام صليبا من أب لبناني وأم كاميرونية، وُلد في فرنسا في 24 آذار 2001. يُعد حالياً من أبرز المدافعين في العالم بفضل أدائه الاستثنائي مع نادي أرسنال الإنكليزي، وهو عنصر أساسي في تشكيلة المنتخب الفرنسي. 

بدأ صليبا مسيرته الكروية في ضواحي باريس، وتلقى تدريباته الأولى في طفولته على يد والد النجم كيليان مبابي. لمع نجمه مع نادي سانت إتيان الفرنسي، مما دفع فريق أرسنال للتعاقد معه في صيف 2019.
 
 
 
على الرغم من امتلاكه خيار تمثيل لبنان أو الكاميرون، إلا أنه اختار تمثيل المنتخب الفرنسي وشارك معه في البطولات الكبرى.

أبرز سماته كلاعب انه يشتهر بالهدوء، والسرعة، والقوة البدنية العالية، والقدرة الفائقة على قراءة المباريات وقطع الكرات.

شارك صليبا للمرة الأولى مع المنتخب الفرنسي في عام 2022 ولعب في كأس العالم لكرة القدم 2022 وبطولة أمم أوروبا 2024 .
 
 
 
 
 
 
 
إذن تتجه أنظار اللبنانيين وعشاق كرة القدم إلى مونديال 2026، فهل سيكون اللاعب ويليام صليبا من بين أفضل اللاعبين في نسخة 2026؟
 
المصدر: لبنان 24
مواضيع ذات صلة
مفاجآت في قائمة منتخب مصر الأولية استعداداً لكأس العالم 2026
lebanon 24
Lebanon24
27/05/2026 21:57:14 Lebanon 24 Lebanon 24
بعد اصابته.. منتخب إسبانيا يخسر لاعب أرسنال أمام مصر
lebanon 24
Lebanon24
27/05/2026 21:57:14 Lebanon 24 Lebanon 24
قبيل أسابيع من انطلاق مونديال 2026.. أحد أشهر ملاعب العالم في دائرة القلق
lebanon 24
Lebanon24
27/05/2026 21:57:14 Lebanon 24 Lebanon 24
بدلا من أميركا.. منتخب إيران يصر على إقامة مبارياته بمونديال 2026 في المكسيك
lebanon 24
Lebanon24
27/05/2026 21:57:14 Lebanon 24 Lebanon 24

خاص

رياضة

مقالات لبنان24

مونديال 2026

ريال مدريد الإسباني

كأس العالم

ريال مدريد

لكرة القدم

إنكليزي

أوروبا

لبنان

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

"خاص لبنان24"

أيضاً في رياضة Lebanon 24
Lebanon24
10:05 | 2026-05-27
Lebanon24
07:46 | 2026-05-27
Lebanon24
04:30 | 2026-05-27
Lebanon24
03:23 | 2026-05-27
Lebanon24
03:00 | 2026-05-27
Lebanon24
02:00 | 2026-05-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
مونديال 2026
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24