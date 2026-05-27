لاعب من أصل لبناني في مونديال 2026.. ويليام صليبا من أهم مدافعي منتخب فرنسا (صور)

فقد أعلن مدرب منتخب ، دييديه ديشان، مؤخرا قائمته المؤلفة من 26 لاعباً للمشاركة في 2026 لكرة القدم، على رأسها نجم كيليان مبابي والمتوّج بجائزة الذهبية لأفضل لاعب عثمان ديمبيلي، إضافة إلى المدافع ويليام صليبا لاعب فريق أرسنال الإنكليزي. فمن هو ويليام صليبا الذي يُعتبر اليوم من أهم مدافعي منتخب فرنسا؟ على بعد أسابيع قليلة، تنطلق صافرة مونديال 2026 الذي سيُقام ما بين الفترة الممتدة من 11 حزيران إلى 19 المقبل في 3 بلدان هي الولايات وكندا والمكسيك.

ويليام صليبا من أب لبناني وأم كاميرونية، وُلد في فرنسا في 24 آذار 2001. يُعد حالياً من أبرز المدافعين في العالم بفضل أدائه الاستثنائي مع نادي أرسنال الإنكليزي، وهو عنصر أساسي في تشكيلة المنتخب الفرنسي.



بدأ صليبا مسيرته الكروية في ضواحي ، وتلقى تدريباته الأولى في طفولته على يد والد النجم كيليان مبابي. لمع نجمه مع نادي سانت إتيان الفرنسي، مما دفع فريق أرسنال للتعاقد معه في صيف 2019.

على الرغم من امتلاكه خيار تمثيل أو الكاميرون، إلا أنه اختار تمثيل المنتخب الفرنسي وشارك معه في البطولات الكبرى.



أبرز سماته كلاعب انه يشتهر بالهدوء، والسرعة، والقوة البدنية العالية، والقدرة الفائقة على قراءة المباريات وقطع الكرات.



شارك صليبا للمرة الأولى مع المنتخب الفرنسي في عام 2022 ولعب في كأس العالم لكرة القدم 2022 وبطولة أمم 2024 .

إذن تتجه أنظار اللبنانيين وعشاق كرة القدم إلى مونديال 2026، فهل سيكون اللاعب ويليام صليبا من بين أفضل اللاعبين في نسخة 2026؟