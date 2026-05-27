ريال مدريد يؤكد زعامته كأغنى ناد في العالم

كشفت التقديرات الأولية عن اقتراب من تحقيق إيرادات تتجاوز 1.2 مليار يورو خلال العام المالي الحالي، في رقم قياسي على مستوى الأندية الرياضية عالميا.

ويتصدر النادي الملكي بالفعل قائمة "ديلويت" لأعلى أندية كرة القدم تحقيقا للإيرادات للموسم الثالث على التوالي، بعدما أنهى الموسم الماضي بإجمالي دخل بلغ 1.161 مليار يورو، ليصبح أول ناد في التاريخ يتجاوز حاجز المليار يورو أكثر من مرة.



وتشير التقارير المالية إلى أن النمو الاقتصادي الضخم لريال جاء مدفوعا بطفرة تجارية هائلة، خاصة في قطاع الرعاية والتسويق وحقوق المنتجات الرسمية، إلى جانب العوائد المتزايدة من ملعب "سانتياغو برنابيو" بعد تطويره.



وخلال موسم 2024-2025، حقق ريال مدريد نحو 594 مليون يورو من الإيرادات التجارية وحدها، بزيادة بلغت 23% مقارنة بالمواسم السابقة، مستفيدا من توقيع عقود رعاية جديدة وارتفاع مبيعات القمصان والمنتجات الرسمية للنادي حول العالم.