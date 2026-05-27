مقابل 100 مليون دولار.. برشلونة يبدأ مفاوضات ضم نجم نيوكاسل

أبدى نادي الإسباني اهتمامه بالتعاقد مع أنتوني جوردون جناح فريق نيوكاسل الإنجليزي، في وقت تشتد فيه حدة الصراع على الفوز بخدمات الدولي الإنكليزي.

Advertisement

وكان بايرن ميونخ، بطل الدوري الألماني، دخل بالفعل في سباق التعاقد مع اللاعب البالغ من العمر 25 عاما محاولا إغراؤه بالانتقال إلى ، لكن "بي إيه ميديا" ذكرت أن برشلونة بدأ الآن بالفعل محادثات مع إدارة نيوكاسل.

ولطالما كانت التكهنات المحيطة بمستقبل جوردون الذي انضم إلى نيوكاسل قادما من إيفرتون في كانون الثاني 2023، محط أنظار واسع على مدار موسمين، ولا تقتصر قائمة الأندية المهتمة بضمه على اثنين من أكبر أندية فحسب، بل إن ليفربول يعد أيضا من المعجبين باللاعب طويلة.



ومع ذلك، فإن أي صراع بين الأندية للفوز بتوقيعه قد يؤدي إلى قفزة كبيرة في قيمته السوقية، والتي يقال أنها تقدر في حدود 75 مليون جنيه إسترليني (100 مليون دولار). (روسيا اليوم)