المنتخب الألماني يفضل عدم خلط السياسة بكأس العالم 2026

حثّ المدير الرياضي للمنتخب الألماني الأربعاء، لاعبي "دي " على تجنب الإدلاء بتصريحات سياسية خلال نهائيات في وكندا والمكسيك هذا الصيف، بحسب "فرانس برس".

وفي حديثه من معسكر المنتخب الألماني لكأس العالم في شمال ، قال فولر إن اللاعبين ليسوا ملزمين بمنع أنفسهم من الكلام، لكنه شجعهم على إبقاء الرياضة والسياسة "مُنفصليَن إلى حد ما" خلال النهائيات.

وأوضح المهاجم الدولي السابق أنه لن تُعقد دورات تدريبية إعلامية مُتخصصة قبل العرس الكروي العالمي، بخلاف ما حدث قبل كأس العالم 2022 في قطر.