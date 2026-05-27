هل يحضر ترامب نهائي الـNBA ؟

قال الرئيس الأميركي ، إنه يدرس إمكانية حضور إحدى مباريات سلسلة نهائي كرة السلة الأميركي للمحترفين «إن بي إيه» بعد أسبوعين، في ملعب ماديسون سكوير غاردن، معقل نيكس، الذي بلغ النهائيات للمرة الأولى منذ عام 1999.

وخلال اجتماع لمجلس الوزراء في ، أوضح أنه «تلقى دعوة» لحضور مباراة لفريق نيكس. وكان قد خطط للذهاب إلى نيويورك الأربعاء لو اضطر الأخير لخوض المباراة الخامسة ضد كليفلاند، لكن «السلسلة انتهت بسرعة كبيرة».

وأشار إلى أنه يفكر في حضور إحدى مباريات نهائي الدوري على ملعب «ماديسون سكوير غاردن»، بعد تلقيه دعوة من مالك الفريق دولان.

وتنطلق سلسلة النهائي في 3 حزيران على أرض فريق المنطقة الغربية. ويستضيف نيكس المباراتين الثالثة والرابعة يومي 8 و10 حزيران، وربما المباراة السادسة في 16 منه في حال اقتضت الحاجة.

وتربط الرئيس ترامب، المعروف بشغفه بكرة القدم الأميركية «إن إف إل» أو فنون القتال المختلطة «إم إم إيه»، علاقة معقدة مع رابطة الدوري الأميركي لكرة السلة التي اتهمها عام 2020 بالتحول إلى «منظمة سياسية» بعد تأجيل عدة مباريات ردّاً على حادثة إطلاق النار من قبل الشرطة على الشاب الأميركي من أصل أفريقي جاكوب بلايك.

وكان «غولدن ستايت ووريرز» قد أبدى تحفظات بشأن زيارة بعد فوزه بالبطولة عام 2017، كما جرت العادة.

وصرّح الرئيس آنذاك، الذي كان في ولايته الأولى، بأنه سحب الدعوة، كما فعل مجدداً عام 2018 بعد فوزهم باللقب الثاني.