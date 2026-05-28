لقب الدوري يكلّف النصر مبالغ إضافية لتشلسي وبايرن

كشفت صحيفة "الرياضية " أن نادي النصر سيكون مطالباً بدفع مبالغ إضافية إلى تشلسي الإنكليزي وبايرن ميونيخ الألماني، بعد تتويجه بلقب الدوري السعودي هذا الموسم.

وحقق النصر لقب الدوري بعد غياب 7 سنوات، ليرفع رصيده إلى 11 لقباً في المسابقة المحلية.

وبحسب الصحيفة، سيدفع النصر 5 ملايين إلى تشلسي، استناداً إلى بند في عقد التعاقد مع جواو فيليكس خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، ينص على حصول النادي الإنكليزي على هذا المبلغ في حال تتويج النصر بالدوري بمشاركة اللاعب.

كما سيسدد النصر مليون دولار، أي نحو 856 ألف يورو، إلى ، بسبب بند مشابه في عقد الفرنسي كينغسلي كومان.

ولعب فيليكس وكومان دوراً بارزاً في تتويج النصر تحت قيادة المدرب البرتغالي جورجي جيسوس، إذ شارك فيليكس في 33 مباراة من أصل 34، مسجلاً 20 هدفاً وصانعاً 14، بينما خاض كومان 30 مباراة، أحرز خلالها 10 أهداف وقدم 11 تمريرة حاسمة.

وأوضحت المصادر أن هذه المكافآت تُضاف إلى القيمة الإجمالية للصفقتين، التي يسددها النصر وفق جدول زمني متفق عليه.

كما أشارت إلى أن بند مكافآت التتويج لا يزال سارياً في عقدي اللاعبين، إذ يحصل تشلسي على مكافأة مماثلة إذا حافظ النصر على لقب الدوري بمشاركة فيليكس، فيما يستمر بند كومان خلال الموسمين المتبقيين في عقده مع النادي السعودي.