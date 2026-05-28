تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
مونديال 2026 آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
مونديال 2026 politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

رياضة

لقب الدوري يكلّف النصر مبالغ إضافية لتشلسي وبايرن

Lebanon 24
28-05-2026 | 07:51
A-
A+
لقب الدوري يكلّف النصر مبالغ إضافية لتشلسي وبايرن
لقب الدوري يكلّف النصر مبالغ إضافية لتشلسي وبايرن photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-

كشفت صحيفة "الرياضية السعودية" أن نادي النصر سيكون مطالباً بدفع مبالغ إضافية إلى تشلسي الإنكليزي وبايرن ميونيخ الألماني، بعد تتويجه بلقب الدوري السعودي هذا الموسم.

وحقق النصر لقب الدوري بعد غياب 7 سنوات، ليرفع رصيده إلى 11 لقباً في المسابقة المحلية.

وبحسب الصحيفة، سيدفع النصر 5 ملايين يورو إلى تشلسي، استناداً إلى بند في عقد التعاقد مع البرتغالي جواو فيليكس خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، ينص على حصول النادي الإنكليزي على هذا المبلغ في حال تتويج النصر بالدوري بمشاركة اللاعب.

كما سيسدد النصر مليون دولار، أي نحو 856 ألف يورو، إلى بايرن ميونيخ، بسبب بند مشابه في عقد الفرنسي كينغسلي كومان.

ولعب فيليكس وكومان دوراً بارزاً في تتويج النصر تحت قيادة المدرب البرتغالي جورجي جيسوس، إذ شارك فيليكس في 33 مباراة من أصل 34، مسجلاً 20 هدفاً وصانعاً 14، بينما خاض كومان 30 مباراة، أحرز خلالها 10 أهداف وقدم 11 تمريرة حاسمة.

وأوضحت المصادر أن هذه المكافآت تُضاف إلى القيمة الإجمالية للصفقتين، التي يسددها النصر وفق جدول زمني متفق عليه.

كما أشارت إلى أن بند مكافآت التتويج لا يزال سارياً في عقدي اللاعبين، إذ يحصل تشلسي على مكافأة مماثلة إذا حافظ النصر على لقب الدوري بمشاركة فيليكس، فيما يستمر بند كومان خلال الموسمين المتبقيين في عقده مع النادي السعودي.

Advertisement
مواضيع ذات صلة
ما السيناريوهات التي تحسم لقب الدوري السعودي في قمة النصر والهلال؟
lebanon 24
Lebanon24
28/05/2026 19:40:27 Lebanon 24 Lebanon 24
النصر يتوج بطلاً للدوري السعودي برباعية في شباك ضمك
lebanon 24
Lebanon24
28/05/2026 19:40:27 Lebanon 24 Lebanon 24
تعادل سيتي يمنح أرسنال لقب الدوري بعد 22 عاماً
lebanon 24
Lebanon24
28/05/2026 19:40:27 Lebanon 24 Lebanon 24
برشلونة يحسم لقب الدوري الإسباني لكرة القدم بتغلبه 2-صفر على ريال مدريد
lebanon 24
Lebanon24
28/05/2026 19:40:27 Lebanon 24 Lebanon 24

بايرن ميونيخ

البرتغالي

السعودية

إنكليزي

السعود

الرياض

رياضي

جمالي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
Lebanon24
11:08 | 2026-05-28
Lebanon24
09:25 | 2026-05-28
Lebanon24
08:03 | 2026-05-28
Lebanon24
06:48 | 2026-05-28
Lebanon24
06:47 | 2026-05-28
Lebanon24
06:44 | 2026-05-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
مونديال 2026
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24