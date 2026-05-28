بعد نهاية رحلة ليفربول.. صلاح يوجّه رسالة مؤثرة للجماهير

Lebanon 24
28-05-2026 | 08:03
بعد نهاية رحلة ليفربول.. صلاح يوجّه رسالة مؤثرة للجماهير
وجّه محمد صلاح، قائد منتخب مصر، رسالة إلى الجماهير بعد نهاية مشواره مع ليفربول الإنكليزي، الذي امتد لتسع سنوات وحقق خلاله نجاحات كبيرة.

وفي تصريحات إعلامية على هامش معسكر منتخب مصر، قبل مواجهة روسيا الودية اليوم الخميس استعداداً لكأس العالم، قال صلاح إن حلمه عند مغادرة مصر إلى أوروبا كان أن يشعر الناس بأنه قدم شيئاً حقيقياً وملهماً يمكن التعلم منه.

وتحدث صلاح عن حجم التضحيات التي رافقت مسيرته، قائلاً: "لقد ضحيت بمرحلة شبابي كاملة، ولا أعتقد أن هناك تضحية تفوق ذلك".

وأضاف أن الوصول إلى هذه المكانة لم يكن سهلاً، موضحاً أن التخلي عن حياة الشباب الطبيعية والالتزام بتدريبات شاقة تصل إلى ثلاث مرات يومياً كان اختباراً صعباً للغاية.

واختتم صلاح رسالته قائلاً: "الحمد لله، لقد وفقت في جعلكم تعيشون معي قصة خيالية لم يكن أحد يتخيل، ولا أنا نفسي، أنها ممكنة أو قابلة للتحقيق، لكننا عشناها معاً بأجمل وأبهى صورة ممكنة".

وتابع: "أتمنى مخلصاً أن يشهد المستقبل ظهور لاعبين قادرين على تكرار ما حققته وتجاوزه نحو الأفضل".

وبعد إغلاق صفحته مع ليفربول، يركز صلاح على قيادة منتخب مصر في كأس العالم، المقرر انطلاقه في 11 حزيران المقبل، بتنظيم مشترك بين الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

ويخوض المنتخب المصري دور المجموعات إلى جانب بلجيكا وإيران ونيوزيلندا، فيما تأتي مواجهة روسيا الودية كبروفة مهمة قبل السفر إلى البطولة.

