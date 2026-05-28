"عملاق سعودي".. صلاح يقترب من حسم وجهته المقبلة

ودع محمد صلاح صاحب الـ33 عاما قلعة "أنفيلد" بعد ارتباط دام 9 مواسم كاملة منذ انضمامه قادما من روما .

وارتبط اسم محمد صلاح بعدة أندية في الفترة الأخيرة على رأسها سان دييغو الأميركي بجانب يوفنتوس الإيطالي وفنربخشة بخلاف اهتمام كبار الأندية في الدوري السعودي.



وكشف الإعلامي السعودي خالد القحطاني عبر منصة "إكس" عن اقتراب محمد صلاح من الرحيل رسميا إلى نادي الاتحاد السعودي في الموسم المقبل.



وقال القحطاني: "الاتحاد أقرب من أي فريق آخر لصلاح، كل شيء في جدة يجعل صلاح قريب".

واتفق محمد الرحيل بالتراضي مع إدارة ليفربول بنهاية الموسم الجاري، ليبدأ النجم المصري مرحلة جديدة في مسيرته الكروية بعد سنوات طويلة قضاها داخل قلعة "أنفيلد" أصبح خلالها أحد أبرز نجوم الفريق وأكثرهم تأثيرا في العصر الحديث.



وشهدت مسيرة صلاح مع ليفربول نجاحات كبيرة بعدما لعب دورا بارزا في استعادة الفريق لقب الدوري الإنكليزي ودوري أبطال . (روسيا اليوم)