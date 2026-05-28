قبل مشاركتها في كأس العالم.. إيران تقدم طلبا لـالفيفا

يتوقع الاتحاد من الاتحاد الدولي للعبة "فيفا" تسهيل حصول منتخبه الوطني على تأشيرات دخول متعددة إلى قبل انطلاق مونديال 2026.

وقال الإيراني مهدي تاج في مقطع فيديو بثته وسائل إعلام إيرانية الخميس، إنه ينبغي للاتحاد الدولي (فيفا) أن يضمن إصدار تأشيرة دخول متعددة تتيح للاعبين الدخول إلى الولايات المتحدة والعودة إلى المكسيك خلال نهائيات .



وكان المنتخب الإيراني قد خطط في البداية للإقامة في مدينة توكسون بولاية أريزونا خلال العرس الكروي العالمي، لكنه نقل معسكره التدريبي لاحقا إلى مدينة تيخوانا في المكسيك التي ستستضيف كأس العالم بالاشتراك مع الولايات المتحدة وكندا.



وكان مهدي تاج قد صرح سابقا بأن هذه الخطوة تهدف إلى تجنب أي تعقيدات تتعلق بتأشيرات الولايات المتحدة، ولتمكين الفريق من السفر مباشرة إلى المكسيك على متن رحلات الخطوط الجوية . (روسيا اليوم)