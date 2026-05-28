رياضة

نقل حفل الكرة الذهبية 2026 من باريس إلى لندن.. ما السبب؟

Lebanon 24
28-05-2026 | 14:00
نقل حفل الكرة الذهبية 2026 من باريس إلى لندن.. ما السبب؟
سينتقل حفل توزيع جوائز الكرة الذهبية، الذي يتوج أفضل لاعبي ولاعبات كرة القدم في العالم، من مقره التقليدي في باريس إلى لندن في تشرين الأول المقبل.
ووفقا لمجلة "فرانس فوتبول" التي تمنح الجائزة المرموقة، فقد تقرر إقامة حفل الكرة الذهبية 2026 في لندن تكريما للاعب كرة القدم الإنكليزي ستانلي ماثيوز، أول فائز بجائزة الكرة الذهبية في التاريخ.
 
وسيتزامن هذا التغيير في مكان إقامة الحفل، المقرر في 26 تشرين الأول، مع الذكرى السبعين لأول جائزة، والتي فاز بها أسطورة إنكلترا ستانلي ماثيوز.

وتعد لندن أيضا مسقط رأس هاري كين، الهداف التاريخي لمنتخب إنكلترا وأحد أبرز المرشحين للفوز بالكرة الذهبية 2026. (روسيا اليوم) 
