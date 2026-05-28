نقل حفل الكرة الذهبية 2026 من باريس إلى لندن.. ما السبب؟

سينتقل حفل توزيع ، الذي يتوج أفضل لاعبي ولاعبات في العالم، من مقره التقليدي في إلى في تشرين الأول المقبل.

ووفقا لمجلة "فرانس فوتبول" التي تمنح الجائزة المرموقة، فقد تقرر إقامة حفل 2026 في لندن تكريما للاعب كرة القدم الإنكليزي ستانلي ماثيوز، أول فائز بجائزة الذهبية في التاريخ.

وسيتزامن هذا التغيير في مكان إقامة الحفل، المقرر في 26 تشرين الأول، مع الذكرى السبعين لأول جائزة، والتي فاز بها أسطورة ستانلي ماثيوز.



وتعد لندن أيضا مسقط رأس هاري كين، الهداف التاريخي لمنتخب إنكلترا وأحد أبرز المرشحين للفوز بالكرة الذهبية 2026. (روسيا اليوم)