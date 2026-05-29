رياضة

قبل النهائي الأوروبي.. هافرتز يوجّه رسالة تحدٍ لباريس سان جيرمان

Lebanon 24
29-05-2026 | 12:10
قبل النهائي الأوروبي.. هافرتز يوجّه رسالة تحدٍ لباريس سان جيرمان
رد كاي هافرتز، نجم نادي آرسنال الإنجليزي، على وصفهم بالفريق الأقل حظوظًا، قبيل مواجهة الفريق المنتظرة أمام باريس سان جيرمان الفرنسي في نهائي دوري أبطال أوروبا.
ويدخل المدفعجية مباراتهم مع أبطال فرنسا بمعنويات مرتفعة بعد فوزهم بلقب الدوري الإنجليزي، ولكن نظرًا لأن باريس سان جيرمان يدافع عن لقب دوري أبطال أوروبا، فإنهم يُعتبرون المرشحين الأوفر حظًا للفوز.

وسبق لهافرتز أن توّج بلقب دوري أبطال أوروبا، مسجلًا هدف الفوز الوحيد لتشيلسي على مانشستر سيتي 1-0 في بورتو، ليحرزوا لقبهم الثاني في تاريخهم في دوري أبطال أوروبا عام 2021.

والآن، يأمل هافرتز في "استعادة ذلك الشعور" عندما يحلّ فريق ميكيل أرتيتا ضيفًا على ملعب بوشكاش أرينا يوم السبت.

قال هافرتز لصحيفة نيويورك تايمز: "بالنسبة لي، هناك مشاعر إيجابية واضحة". "أنا متشوقٌ للغاية للعب في تلك المباراة وإحضار الكأس إلى شمال لندن".

وأضاف: "لدينا العديد من اللاعبين الذين خاضوا مبارياتٍ كبيرة كهذه من قبل. بالطبع، لعبتُ أنا وكيبا أريزابالاغا في نهائي سابق مع تشيلسي وفزنا به.. لا يسعني إلا أن أمنح الفريق ذكرياتٍ طيبة عن نفسي، ولعلّ ذلك يُساعد".

وأضاف: "شخصيًا، هذا اللقب الأول في دوري أبطال أوروبا شيءٌ لن أنساه أبدًا. كنا الفريق الأقل حظًا في ذلك اليوم، لم يكن موسمًا مثاليًا بالنسبة لنا، لكن الوضع مختلفٌ تمامًا الآن مع آرسنال".

وتابع: "لم أكن لأحلم وأنا طفل بأن أسجل هدفًا في نهائي دوري أبطال أوروبا وأفوز بتلك المباراة. إنها لحظة لن أنساها أبدًا، وسأظل فخورًا بها دائمًا.. سأحاول فقط استحضار ذلك الشعور يوم السبت، وآمل أن أستعيده".

وعما إذا كان يعتقد أن آرسنال هو الفريق الأقل حظًا للفوز أمام باريس سان جيرمان، قال: "لقد فازوا باللقب العام الماضي، لذا ربما كانوا أفضل فريق في أوروبا. لقد قدموا موسمًا استثنائيًا آخر، و"بالنسبة لنا، هذه هي المرة الثانية التي يصل فيها هذا النادي إلى نهائي دوري أبطال أوروبا.. لدينا ثقة كبيرة لأننا ننافس على أعلى المستويات منذ عامين، وقد فزنا أخيرًا بالدوري الإنجليزي الممتاز. أعتقد أن هذا يمنحنا دفعة معنوية كبيرة".

وواصل متحديًا: "لا يهم إن كنت الفريق الأقل حظًا أو أيًا كان.. في مثل هذه المواقف سندخل أرض الملعب، لنفوز عليهم".
