رياضة

بعد تصريحاته المثيرة… ميدو يتدخل للدفاع عن محمد صلاح

Lebanon 24
29-05-2026 | 15:14
بعد تصريحاته المثيرة… ميدو يتدخل للدفاع عن محمد صلاح
دافع أحمد حسام ميدو، نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر الأسبق، عن محمد صلاح بعد تصريحات اللاعب الأخيرة بشأن "التضحية بشبابه".
وبعد أن رحل عن ليفربول، عقب رحلة دامت 9 سنوات حصد خلالها ألقابًا مثل الدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوربا، ولقب هداف الفريق والبريميرليغ، تحدث صلاح عن "معاناة" في الفترة الماضية.

وقال صلاح في حواره مع إحدى الشركات الراعية له، إن الناس لا ترى صعوبة الطريق، وحجم التضحيات الي يبذلها، كي يظهر بهذا المستوى.

وعقب هذه التصريحات، انهالت تعليقات ساخرة، وأخرى تهاجم صلاح بسبب حديثه عن "التضحية بشبابه" رغم المكاسب المعنوية والمادية التي حصدها جراء رحلة احترافه.

كتب ميدو مدافعًا عن صلاح في رسالة نشرها عبر منصة "إكس": "أكبر تضحية هو إنك يكون عندك القدرة المادية والجسدية والشهرة وكل الناس تتمنى تبقى حواليك وأنت تختار أنك تقفل على نفسك وتنام بدري وتاكل أكل صحي، وكل أصحابك رايحين الساحل يتبسطوا وأنت طالع في الصيف معسكر فترة إعداد مع فريقك".

وأضاف: "هذا بخلاف الضغط العصبي والنفسي الكبير الذي يقع عليك من الجمهور والإعلام لأنك نجم الفريق، ومطالب أنك تكسبه كل أسبوع غير كده ما حدش هيسمي عليك، هو ده اللي كان يقصده محمد صلاح بأنه ضحى بشبابه".

وتابع: "الحياة اختيارات وقرارات وصلاح قرر أنه يعيش للكرة وربنا كرمه آخر كرم لأنه تعب وضحى وكان راجل بار بأهله وأكرم كل الناس اللي حواليه، كلنا لازم نتعلم من صلاح كل شباب مصر لازم يحطوا صلاح قدامهم إن مفيش حاجة اسمها مستحيل".

 
