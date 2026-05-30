أرسنال أمام باريس سان جرمان.. من سيحمل اليوم لقب دوري أبطال أوروبا؟

يلتقي مساء اليوم السبت، في ملعب "بوشكاش أرينا" في العاصمة المجرية بودابست، فريق أرسنال الإنكليزي مع سان جرمان الفرنسي في نهائي .ويدخل أرسنال المباراة بقيادة مدربه ميكيل أرتيتا بطموح تحقيق أول لقب كبير في تاريخ النادي الممتد لأكثر من 140 عاما، بعد موسم محلي ناجح أنهى خلاله الفريق هيمنة وتوّج بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز.وقال أرتيتا في تصريحات قبل النهائي: "هم حاملون للقب، وكانوا آخر من توج به، لكننا هنا لنأخذه منهم"، في إشارة إلى رغبة فريقه في كسر هيمنة على البطولة.ويعوّل أرسنال على حالة الانسجام داخل الفريق، إضافة إلى جاهزية عدد من عناصره الأساسية، حيث تأكدت مشاركة المدافع الهولندي يورين تيمبر بعد تعافيه من إصابة في الفخذ، في وقت يُنتظر أن يتولى مهمة مراقبة النجم الجورجي خفيتشا كفاراتسخيليا، أحد أبرز أسلحة الفريق الفرنسي الهجومية إلى جانب عثمان ديمبلي وديزيريه دوي.من جانبه، أكد النجم الإنكليزي بوكايو ساكا جاهزية فريقه للمواجهة قائلاً: "لدينا ما يكفي من الحماس قبل المباراة، ونعلم أننا قادرون على كتابة التاريخ"، مضيفاً: "أنا متحمس لاستغلال هذه الفرصة وصناعة إنجاز للنادي الذي أحبه".في المقابل، يدخل باريس اللقاء بصفته حامل اللقب، ومرشحا قويا للاحتفاظ به، بقيادة المدرب لويس إنريكي، الذي يعتمد على قوة هجومية يقودها الثلاثي عثمان ديمبلي وديزيريه دوي وكفاراتسخيليا.وأكد ديمبلي جاهزيته الكاملة للمباراة بعد تعافيه من إصابة في عضلة الساق، قائلاً: "أنا جاهز بنسبة 100بالمئة ومتحمس للغاية لخوض النهائي"، مضيفاً أنه لم يشعر بالخوف من الغياب عن المباراة الحاسمة، وأنه فضّل التريث حفاظاً على جاهزيته البدنية.وتعد هذه المواجهة واحدة من أبرز نهائيات أبطال في السنوات الأخيرة، نظراً لتقارب المستوى الفني بين الفريقين وتعدد النجوم القادرين على حسم اللقاء في أي لحظة.