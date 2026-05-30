ضحّى بزفافه من أجل اللقب.. حارس أرسنال يؤجل دخوله القفص الذهبي!

ضرب حارس مرمى نادي أرسنال الإنجليزي، الدولي الإسباني دافيد رايا، مثلاً استثنائياً في الالتزام والاحترافية، بعدما اتخذ قراراً بـ"التضحية" وتأجيل حفل زفافه الذي كان مقرراً سلفاً، من أجل التواجد مع وفد فريقه لخوض المباراة النهائية التاريخية لدوري أبطال أمام على أرضية ملعب "بوشكاش أرينا".وكان رايا قد حدد في وقت سابق موعد زفافه بالتزامن مع نهاية الموسم الكروي، دون أن يتوقع وصول فريقه إلى المحطة الأخيرة من أعرق البطولات القارية، والامتداد للمنافسات حتى نهاية شهرأيار.