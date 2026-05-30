باريس سان جيرمان بطلاً لدوري أبطال أوروبا على حساب أرسنال!

وباغت النادي اللندني منافسه الفرنسي بهدف مبكر وهز الشباك في الدقيقة السادسة عن طريق اللاعب الألماني كاي هافيرتز، لينتهي الشوط الأول بتقدم "المدفعجية". توّج نادي بلقب للمرة الثانية في تاريخه، عقب فوزه المثبر على الإنجليزي بركلات الترجيح بنتيجة (4-3)، إثر انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله، في المباراة النهائية الصاخبة التي احتضنها ملعب "بوشكاش أرينا" بالعاصمة المجرية بودابست.وباغت النادي اللندني منافسه الفرنسي بهدف مبكر وهز الشباك في الدقيقة السادسة عن طريق اللاعب الألماني كاي هافيرتز، لينتهي الشوط الأول بتقدم "المدفعجية".

وفي الشوط الثاني، كثّف ضغطه الهجومي لينجح النجم عثمان ديمبلي في إدراك هدف التعادل عند الدقيقة 65 من ركلة جزاء نفذها بنجاح. واستمر السجال التكتيكي بين الفريقين دون تغيير في النتيجة خلال الأشواط الإضافية، ليحتكم الطرفان إلى ركلات الحظ التي ابتسمت لكتيبة ، ليحافظ على لقبه القاري ويعتلي عرش مجدداً.