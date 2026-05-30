رياضة
باريس سان جيرمان بطلاً لدوري أبطال أوروبا على حساب أرسنال!
Lebanon 24
30-05-2026
|
15:32
توّج نادي
باريس سان جيرمان الفرنسي
بلقب
دوري أبطال أوروبا
لكرة القدم
للمرة الثانية في تاريخه، عقب فوزه المثبر على
أرسنال
الإنجليزي بركلات الترجيح بنتيجة (4-3)، إثر انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله، في المباراة النهائية الصاخبة التي احتضنها ملعب "بوشكاش أرينا" بالعاصمة المجرية بودابست.
وباغت النادي اللندني منافسه الفرنسي بهدف مبكر وهز الشباك في الدقيقة السادسة عن طريق اللاعب الألماني كاي هافيرتز، لينتهي الشوط الأول بتقدم "المدفعجية".
وفي الشوط الثاني، كثّف
باريس سان جيرمان
ضغطه الهجومي لينجح النجم عثمان ديمبلي في إدراك هدف التعادل عند الدقيقة 65 من ركلة جزاء نفذها بنجاح. واستمر السجال التكتيكي بين الفريقين دون تغيير في النتيجة خلال الأشواط الإضافية، ليحتكم الطرفان إلى ركلات الحظ التي ابتسمت لكتيبة
لويس إنريكي
، ليحافظ
الفريق الباريسي
على لقبه القاري ويعتلي عرش
أوروبا
مجدداً.
موعد نهائي دوري أبطال أوروبا: باريس سان جيرمان يواجه آرسنال في بودابست
دوري أبطال أوروبا: باريس سان جرمان يقصي ليفربول ويبلغ نصف النهائي
قبل مواجهة أرسنال في نهائي دوري أبطال أوروبا.. باريس سان جيرمان يتلقى دفعة قوية
برسالة.. ماكرون يهنئ باريس سان جيرمان بعد تتويجه بلقب دوري أبطال أوروبا
فـ/ـوضى وإحـ/ـراق سيارات وتكسير زجاج.. عـ/ـنـ/ـف كبير في باريس بعد فوز باريس سان جرمان (فيديو)
