بـ15 هدفاً.. نجم ريال مدريد يتربع على عرش الهدافين في أوروبا

تُوّج النجم الفرنسي الدولي كيليان مبابي، مهاجم ، بلقب هداف النسخة الحالية لبطولة لموسم 2025-2026، وذلك عقب إسدال الستار رسمياً على المسابقة بالمباراة النهائية التي جرت في بودابست.وجاء تربع قائد منتخب على عرش الهدافين بعد تسجيله 15 هدفاً بقميص النادي الملكي خلال مشوار البطولة، بالرغم من مغادرة فريقه المنافسات من دور الثمانية (ربع النهائي) على يد بايرن ميونخ الألماني.

وتفوق مبابي بفارق هدف وحيد على أقرب ملاحقيه المهاجم الإنجليزي المخضرم هاري كين، لاعب بايرن ميونخ. وتعد هذه هي المرة الثانية التي يحرز فيها مبابي هذه الجائزة المرموقة في مسيرته، بعد موسم 2023-2024 رفقة فريقه السابق ، لكنها المرة الأولى التي ينفرد بها بالصدارة بمفرده دون شراكة.