رياضة
بـ15 هدفاً.. نجم ريال مدريد يتربع على عرش الهدافين في أوروبا
Lebanon 24
30-05-2026
|
16:38
تُوّج النجم الفرنسي الدولي كيليان مبابي، مهاجم
ريال مدريد الإسباني
، بلقب هداف النسخة الحالية لبطولة
دوري أبطال أوروبا
لكرة القدم
لموسم 2025-2026، وذلك عقب إسدال الستار رسمياً على المسابقة بالمباراة النهائية التي جرت في بودابست.
وجاء تربع قائد منتخب
فرنسا
على عرش الهدافين بعد تسجيله 15 هدفاً بقميص النادي الملكي خلال مشوار البطولة، بالرغم من مغادرة فريقه المنافسات من دور الثمانية (ربع النهائي) على يد بايرن ميونخ الألماني.
وتفوق مبابي بفارق هدف وحيد على أقرب ملاحقيه المهاجم الإنجليزي المخضرم هاري كين، لاعب بايرن ميونخ. وتعد هذه هي المرة الثانية التي يحرز فيها مبابي هذه الجائزة المرموقة في مسيرته، بعد موسم 2023-2024 رفقة فريقه السابق
باريس سان جيرمان
، لكنها المرة الأولى التي ينفرد بها بالصدارة بمفرده دون شراكة.
