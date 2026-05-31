برسالة.. ماكرون يهنئ باريس سان جيرمان بعد تتويجه بلقب دوري أبطال أوروبا

31-05-2026 | 00:02
برسالة.. ماكرون يهنئ باريس سان جيرمان بعد تتويجه بلقب دوري أبطال أوروبا
وجّه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون رسالة تهنئة إلى باريس سان جيرمان، بعد تتويجه بلقب دوري أبطال أوروبا لموسم 2025-2026 بقيادة المدرب الإسباني لويس إنريكي.
وتغلب باريس سان جيرمان على آرسنال في النهائي الذي أقيم على ملعب "بوشكاش آرينا" في بودابست، بعدما انتهى الوقت الأصلي بالتعادل 1-1، قبل أن يحسم الفريق الفرنسي المباراة بركلات الترجيح بنتيجة 4-3.

وكتب ماكرون عبر حسابه على منصة "إكس": "نجم جديد يسطع في باريس! تهانينا لنادي باريس سان جيرمان، الذي جعل أوروبا بأكملها تحلم، فرنسا فخورة به".

ويعد هذا اللقب الثاني توالياً لباريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا، والثاني في تاريخه تحت قيادة لويس إنريكي.

وكان الفريق الباريسي قد توج بالنسخة الماضية بعد فوزه على إنتر ميلان الإيطالي بخماسية دون مقابل.
