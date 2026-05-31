برسالة.. ماكرون يهنئ باريس سان جيرمان بعد تتويجه بلقب دوري أبطال أوروبا

Advertisement

وجّه رسالة تهنئة إلى ، بعد تتويجه بلقب لموسم 2025-2026 بقيادة المدرب الإسباني لويس إنريكي.وتغلب سان جيرمان على آرسنال في النهائي الذي أقيم على ملعب "بوشكاش آرينا" في بودابست، بعدما انتهى الوقت الأصلي بالتعادل 1-1، قبل أن يحسم الفريق الفرنسي المباراة بركلات الترجيح بنتيجة 4-3.وكتب ماكرون عبر حسابه على منصة "إكس": "نجم جديد يسطع في باريس! تهانينا لنادي باريس سان جيرمان، الذي جعل بأكملها تحلم، فخورة به".ويعد هذا اللقب الثاني توالياً لباريس سان جيرمان في أبطال أوروبا، والثاني في تاريخه تحت قيادة لويس إنريكي.وكان الفريق الباريسي قد توج بالنسخة الماضية بعد فوزه على إنتر بخماسية دون مقابل.