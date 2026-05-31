باريس سان جيرمان يكتب التاريخ.. رقمان قياسيان في الفوز الأخير

حقق لقب للمرة الثانية في تاريخه والثانية توالياً، بعد فوزه على آرسنال بركلات الترجيح في النهائي الذي أقيم على ملعب "بوشكاش أرينا" في بودابست.

وانتهى الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل 1-1، قبل أن يحسم الفريق الباريسي المواجهة بركلات الترجيح.

وبحسب "BBC" ، انضم لويس إنريكي إلى قائمة المدربين الذين حققوا أبطال ثلاث مرات، إلى جانب بوب بيزلي، بيب غوارديولا، كارلو أنشيلوتي وزين الدين .

كما أصبح ثالث فريق في التاريخ يحقق لقبي الدوري المحلي ودوري أبطال أوروبا في موسمين متتاليين، بعد عامي 1957 و1958، وأياكس عامي 1972 و1973.

ومنذ انطلاق دوري أبطال أوروبا بصيغته الحديثة في موسم 1992-1993، لم ينجح سوى وباريس سان جيرمان في الفوز باللقب لموسمين متتاليين.

ورفع إنريكي رصيده إلى 8 ألقاب مع باريس سان جيرمان منذ الموسم الماضي، بعدما قاد الفريق إلى الثلاثية في موسم 2024-2025.