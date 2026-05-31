|
باريس سان جيرمان يكتب التاريخ.. رقمان قياسيان في الفوز الأخير

31-05-2026 | 00:04
باريس سان جيرمان يكتب التاريخ.. رقمان قياسيان في الفوز الأخير
حقق باريس سان جيرمان لقب دوري أبطال أوروبا للمرة الثانية في تاريخه والثانية توالياً، بعد فوزه على آرسنال بركلات الترجيح في النهائي الذي أقيم على ملعب "بوشكاش أرينا" في بودابست.

وانتهى الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل 1-1، قبل أن يحسم الفريق الباريسي المواجهة بركلات الترجيح.

وبحسب "BBC" البريطانية، انضم لويس إنريكي إلى قائمة المدربين الذين حققوا دوري أبطال أوروبا ثلاث مرات، إلى جانب بوب بيزلي، بيب غوارديولا، كارلو أنشيلوتي وزين الدين زيدان.

كما أصبح باريس سان جيرمان ثالث فريق في التاريخ يحقق لقبي الدوري المحلي ودوري أبطال أوروبا في موسمين متتاليين، بعد ريال مدريد عامي 1957 و1958، وأياكس عامي 1972 و1973.

ومنذ انطلاق دوري أبطال أوروبا بصيغته الحديثة في موسم 1992-1993، لم ينجح سوى ريال مدريد وباريس سان جيرمان في الفوز باللقب لموسمين متتاليين.

ورفع إنريكي رصيده إلى 8 ألقاب مع باريس سان جيرمان منذ الموسم الماضي، بعدما قاد الفريق إلى الثلاثية في موسم 2024-2025.

