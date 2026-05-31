هكذا علّق الخليفي على تتويج باريس سان جيرمان بلقب الأبطال

عبّر رئيس نادي باريس سان جيرمان ناصر الخليفي عن سعادته بتتويج الفريق بلقب دوري أبطال أوروبا لموسم 2025-2026، بعد الفوز على آرسنال في النهائي الذي أقيم على ملعب "بوشكاش آرينا" في بودابست.
وقال الخليفي في تصريحات لـ"كانال بلس": "شكراً لكم جميعاً.. الفوز الثاني هو الأفضل. كان الفوز الأول مميزاً، لكن الفوز الثاني، متتالياً، له مكانة خاصة جداً في قلوبنا".
وأضاف: "عملنا لسنوات طويلة من أجل هذا الكأس. لقد فزنا به ونريد الفوز به مجدداً، لكننا اليوم نريد الاحتفال".
وعن جماهير باريس سان جيرمان، قال الخليفي: "لدينا أفضل جماهير في العالم"، قبل أن يدعو المشجعين إلى الاحتفال بهدوء، مضيفاً: "رجاءً، دعونا لا نتسبب بأي مشاكل. نحن نحتفل، لكن من دون أي مشاكل. سنعود غداً لنحتفل معاً".
وكان الوقت الأصلي من النهائي قد انتهى بالتعادل 1-1، قبل أن يحسم باريس سان جيرمان اللقب بركلات الترجيح بنتيجة 4-3.
ويعد هذا التتويج الثاني في تاريخ النادي الفرنسي بدوري أبطال أوروبا، والثاني توالياً تحت قيادة المدرب لويس إنريكي، بعدما كان قد فاز بالن