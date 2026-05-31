أرتيتا يتحسر بعد خسارة الأبطال

أعرب ميكيل أرتيتا، مدرب آرسنال، عن حسرته بعد خسارة فريقه نهائي دوري أبطال أوروبا أمام باريس سان جيرمان بركلات الترجيح.
وخسر آرسنال النهائي بنتيجة 4-5 بركلات الترجيح، بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 1-1.
وقال أرتيتا في تصريحات لقناة "TNT Sports": "من الصعب جداً تقبّل الأمر".
وأضاف: "كنا ثابتين للغاية في البطولة حتى وصلنا إلى النهائي، ثم خسرنا اللقب بركلات الترجيح. لا أحد يستطيع أن يمحو هذا الألم".
وتابع: "لقد فزنا باللقب الكبير، الدوري الإنكليزي الممتاز، لكننا أضعنا فرصة الفوز باللقب الأكبر".
وفي ختام تصريحاته، انتقد أرتيتا عدم احتساب ركلة جزاء لنوني مادويكي، قائلاً: "كان من الممكن بسهولة احتسابها، خاصة إذا نظرنا إلى بعض ركلات الجزاء التي احتسبت في هذه البطولة".