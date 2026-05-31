الأخضر يتعثر ودياً أمام الإكوادور.. والسنغال المحطة التالية

خسر المنتخب السعودي أمام نظيره الإكوادوري بنتيجة "2-1"، في المباراة الودية التي جمعتهما في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد.
ويخوض المنتخب السعودي معسكراً إعدادياً في نيوجيرسي الأميركية، استعداداً للمشاركة في كأس العالم 2026، المقررة في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.
وسجل جاكسون بوروزو الهدف الأول للإكوادور في الدقيقة 34، قبل أن يضيف أنتوني فالنسيا الهدف الثاني في الدقيقة 50.
أما هدف السعودية الوحيد، فجاء عبر سلطان مندش في الدقيقة 87.
ومن المقرر أن يخوض المنتخب السعودي مباراة ودية ثانية أمام السنغال في 10 حزيران 2026، قبل دخوله منافسات كأس العالم.
ويلعب المنتخب السعودي في المجموعة الثامنة إلى جانب إسبانيا وأوروغواي والرأس الأخضر، على أن يبدأ مشواره بمواجهة أوروغواي، ثم يلتقي إسبانيا، قبل أن يختتم دور المجموعات أمام الرأس الأخضر.