|
تويوتا تهيمن على رالي اليابان باحتلال المراكز الأربعة الأولى

31-05-2026 | 07:10
تويوتا تهيمن على رالي اليابان باحتلال المراكز الأربعة الأولى
فاز إلفين إيفانز، سائق تويوتا بسباق رالي اليابان، اليوم الأحد، ليعزز صدارته في بطولة العالم للراليات أمام زميله تاكاموتو كاتسوتا إلى 20 نقطة مع الوصول إلى منتصف الموسم.
وهذا الفوز الثاني للسائق الويلزي في 7 جولات والثالث له في اليابان وأيضا صعوده 50 مرة إلى منصة التتويج في مسيرته.
 

واحتل حامل اللقب سيباستيان أوجيه المركز الثاني بفارق 12.8 ثانية وجاء سامي باياري في المركز الثالث وكاتسوتا في المركز الرابع، حيث احتلت تويوتا المراكز الأربعة الأولى في السباق الذي أقيم في أرضها على الطرق الإسفلتية حول آيتشي وجيفو.

وقال إيفانز، الذي يبلغ رصيده الآن 151 نقطة متقدما على الياباني كاتسوتا الذي يبلغ رصيده 131 نقطة والسويدي أوليفر سولبرغ من تويوتا الذي يبلغ رصيده 102 نقطة: "لا يزال الطريق طويلا في البطولة. من المبكر جدا الحديث عن (الفوز باللقب)، لكن علينا فقط الاستمتاع بهذا الفوز".

واحتلت تويوتا المراكز الخمسة الأولى في الترتيب العالم للبطولة، حيث احتل باياري المركز الرابع برصيد 96 نقطة وأوجيه المركز الخامس برصيد 90 نقطة.

وتصدر إيفانز السباق منذ المرحلة الثانية صباح يوم الجمعة الماضي، وكان سولبرغ أقرب منافسيه حتى تعرض السائق السويدي لحادث أمس السبت.

وعاد سولبرغ في اليوم الأخير وعوض بعض النقاط بفوزه في مرحلة "باور ستيج" الختامية وتصدره ترتيب اليوم.

 وصعد أوجيه، بطل العالم تسع مرات الذي خسر وقتا يوم الجمعة، للمركز الثاني أمس السبت لكنه لم يتمكن من تقليص الفجوة حيث سيطر إيفانز على الموقف.

واحتل الفرنسي أدريان فورمو من فريق هيونداي المركز الخامس خلف سيارات تويوتا، وجاء زميله البلجيكي تييري نوفيل في المركز السادس والنيوزيلندي هايدن بادون في المركز السابع.

 واحتل جون أرمسترونغ من فريق إم-سبورت فورد المركز الثامن، بينما احتل سائق لانسيا في بطولة العالم للراليات الفئة الثانية نيكولاي غريزين المركز التاسع، وأكمل جوش مكرلين من فريق إم-سبورت المراكز العشرة الأولى.

وستكون المحطة المقبلة رالي أكروبوليس في اليونان في الفترة من 25 إلى 28 حزيران المقبل حيث تنتقل البطولة من الأسفلت إلى الحصى. (ارم نيوز)

 
