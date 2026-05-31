|
رياضة

الاتحاد السعودي يدخل سباق التعاقد مع نجم ليفربول إبراهيما كوناتي

Lebanon 24
31-05-2026 | 10:46
الاتحاد السعودي يدخل سباق التعاقد مع نجم ليفربول إبراهيما كوناتي
دخل نادي الاتحاد السعودي في سباق مع الأندية الراغبة في التعاقد مع أحد نجوم فريق ليفربول، خلال سوق الانتقالات الصيفي.


ويسعى نادي الاتحاد لإعادة بناء فريق قوي، بعد أن فشل في الحفاظ على لقب الدوري السعودي الذي توج به النصر، كما أنه خسر لقب كأس الملك أمام الخلود في نصف النهائي بركلات الترجيح.

كما ودّع الاتحاد ربع نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة أمام ماتشيدا زيليفيا الياباني بهدف نظيف.
بعد انتهاء عقده مع ليفربول، قرر إبراهيما كوناتي عدم تجديد عقده مع الريدز، حيث يستعد المدافع الفرنسي للرحيل بعد 5 مواسم قضاها في قلعة آنفيلد.

وقالت شبكة "فوت ميركاتو" إن هذا القرار أثار اهتمام العديد من الأندية، بما فيها نادي الاتحاد السعودي، الذي أبدى اهتمامًا كبيرًا بالمدافع الفرنسي.

وانضم كوناتي إلى ليفربول عام 2021 قادمًا من لايبزيغ مقابل 40 مليون يورو، وخاض اللاعب الدولي الفرنسي (27 مباراة دولية) 183 مباراة بقميص الريدز، فاز خلالها بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز، وكأس الاتحاد الإنجليزي، وكأس الرابطة مرتين، ووصل إلى نهائي دوري أبطال أوروبا.

 وعلى الرغم من محاولات إدارة الريدز المتكررة تمديد عقده، اختار المدافع البالغ من العمر 27 عامًا عدم تجديد عقده الذي ينتهي في 30 يونيو.

لطالما ارتبط اسم إبراهيما كوناتي بريال مدريد، كما ذُكر اسمه أيضاً مع بايرن ميونخ وباريس سان جيرمان، ولديه خيارات عديدة مرموقة للمرحلة المقبلة من مسيرته الكروية. 

وأكدت الشبكة الفرنسية أن نادي الاتحاد السعودي "دخل بكل قوة" في سباق التعاقد مع كوناتي. 


وأوضحت: "يُقدّر النادي السعودي كثيراً إمكانات اللاعب الفرنسي، ويتابع من كثب وضعه التعاقدي، مدركاً الفرصة النادرة التي يُتيحها لاعبٌ بمستواه متاحٌ مجاناً.

وتابعت: "مع ذلك، فإن العملية ليست سهلة على الإطلاق بالنسبة للنادي الذي يتخذ من جدة مقراً له؛ بسبب حالة عدم الاستقرار التي يعيشها النادي نتيجة اقتراب رحيل كونسيساو وعدم معرفة هوية المدرب الجديد".

ويدرك الاتحاد أن تقديم مشروع متكامل لإبراهيما كوناتي لن يكون بالأمر الهين، ومع ذلك، لا يزال النادي السعودي مصمماً على إحداث تأثير كبير في سوق الانتقالات، ويعد اللاعب الفرنسي هدفاً رئيسياً لتعزيز خط دفاعه. 

واختتمت: "يبقى أن نرى ما إذا كانت إدارة الاتحاد ستتمكن من توضيح موقفها سريعاً لإقناع اللاعب بارتداء قميص الفريق، خاصة أن أمامه متسعًا من الوقت للنظر في العروض المقدمة له والمقارنة بينها".

 
