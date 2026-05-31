رياضة

بيريز يحسم مستقبل فينيسيوس

Lebanon 24
31-05-2026 | 11:34
بيريز يحسم مستقبل فينيسيوس
كشف فلورنتينو بيريز، رئيس ريال مدريد، موقفه من مستقبل النجم البرازيلي فينيسيوس جونيور، نافياً ما يتردد بشأن مطالبه المالية.

ولم يتوصل فينيسيوس، البالغ 25 عاماً، إلى اتفاق حتى الآن مع ريال مدريد لتمديد عقده، الذي يتبقى فيه عام واحد وينتهي في صيف 2027.

وفي مقابلة مع صحيفة "EL PAÍS" الإسبانية، قال بيريز: "فيني لديه عقد ينتهي بعد عام، ولم يجدده حتى الآن. لا يزال هناك متسع من الوقت، وسأكون سعيداً للغاية لو بقي للأبد".

وأضاف: "لقد فاز لنا بآخر لقبين في دوري أبطال أوروبا، وهو مرتبط بالنادي ارتباطاً وثيقاً".

وعن الحديث حول مطالبه المالية، أوضح بيريز: "يقولون إنه يطلب الكثير، لكن هذا غير صحيح".

كما دافع رئيس ريال مدريد عن فينيسيوس في مواجهة صافرات الاستهجان داخل ملعب "سانتياغو برنابيو"، قائلاً إن من لا يحبونه "ليسوا من مشجعي ريال مدريد".

وختم بيريز: "إذا لم يرغب فينيسيوس في الاستمرار مع ريال مدريد ويريد التوقيع مع نادٍ آخر، فله كامل الحرية في ذلك. لن أجبره على فعل أي شيء، المال ليس هو الأهم، ولم يكن كذلك أبداً".

