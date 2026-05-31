روديغر يمدد مع ريال مدريد.. الإعلان بعد الانتخابات

توصل إلى اتفاق مع مدافعه الألماني أنطونيو روديغر لتجديد عقده، بما يضمن استمرار اللاعب داخل ملعب " برنابيو" حتى عام 2027، وفق تقارير صحفية.ويعمل على ترتيب ملف عقود عدد من لاعبيه، بالتزامن مع التحضير لتغييرات في صفوف الفريق بعد موسم أنهاه من دون ألقاب، عقب الخروج من ربع نهائي وخسارة لقب أمام .وبحسب "سكاي "، وقّع روديغر بالفعل عقده الجديد مع ، على أن يتم الإعلان الرسمي بعد الانتخابات الرئاسية للنادي.ومن المقرر أن تُجرى انتخابات رئاسة ريال مدريد في 7 حزيران، داخل مجمع النادي في العاصمة .وكان روديغر قد انضم إلى ريال مدريد في حزيران 2022، وينتهي عقده الحالي بنهاية الموسم الجاري، قبل الاتفاق على تمديده للموسم المقبل وما بعده.