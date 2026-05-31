رياضة

روديغر يمدد مع ريال مدريد.. الإعلان بعد الانتخابات

Lebanon 24
31-05-2026 | 15:47
روديغر يمدد مع ريال مدريد.. الإعلان بعد الانتخابات
توصل ريال مدريد إلى اتفاق مع مدافعه الألماني أنطونيو روديغر لتجديد عقده، بما يضمن استمرار اللاعب داخل ملعب "سانتياغو برنابيو" حتى عام 2027، وفق تقارير صحفية.
ويعمل النادي الإسباني على ترتيب ملف عقود عدد من لاعبيه، بالتزامن مع التحضير لتغييرات في صفوف الفريق بعد موسم أنهاه من دون ألقاب، عقب الخروج من ربع نهائي دوري أبطال أوروبا وخسارة لقب الدوري الإسباني أمام برشلونة.

وبحسب "سكاي ألمانيا"، وقّع روديغر بالفعل عقده الجديد مع ريال مدريد، على أن يتم الإعلان الرسمي بعد الانتخابات الرئاسية للنادي.

ومن المقرر أن تُجرى انتخابات رئاسة ريال مدريد في 7 حزيران، داخل مجمع النادي في العاصمة الإسبانية.

وكان روديغر قد انضم إلى ريال مدريد في حزيران 2022، وينتهي عقده الحالي بنهاية الموسم الجاري، قبل الاتفاق على تمديده للموسم المقبل وما بعده.
