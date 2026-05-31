فيتينها يرد على اهتمام ريال مدريد

علّق فيتينها، لاعب باريس سان جيرمان، على التقارير التي ربطته بالانتقال إلى ريال مدريد خلال الفترة المقبلة، في ظل رغبة النادي الإسباني بتدعيم صفوفه للموسم الجديد.
وكانت تقارير صحفية قد أشارت إلى أن فيتينها بات ضمن اهتمامات ريال مدريد، بعد تألقه مع باريس سان جيرمان ومساهمته في تتويج الفريق بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة الثانية توالياً عقب الفوز على آرسنال.
وقال فيتينها، في تصريحات نقلتها صحيفة "مترو" الإنكليزية، إن اهتمام الأندية الكبرى بلاعبي باريس سان جيرمان أمر طبيعي، مضيفاً: "نحن نتصدر القمة منذ عامين، ومن الطبيعي أن تحدث مثل هذه الأمور".
وتابع: "قد لا يكون من الجيد القول إننا الأفضل، وربما لا يدوم ذلك طويلاً، لأن كرة القدم هكذا، اليوم حقيقة وغداً كذبة، لكن اليوم نستطيع القول إننا الأفضل في العالم والأفضل في أوروبا".
وأكد فيتينها أن لاعبي باريس سان جيرمان سعداء بوجودهم داخل الفريق، قائلاً إن المجموعة الحالية تتمتع بالتواضع وتملك دافعاً كبيراً لتقديم المزيد، مضيفاً: "الآن نريد فقط الاحتفال مع جماهير باريس".