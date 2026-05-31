فيتينها يرد على اهتمام ريال مدريد

علّق فيتينها، لاعب ، على التقارير التي ربطته بالانتقال إلى خلال الفترة المقبلة، في ظل رغبة بتدعيم صفوفه للموسم الجديد.

وكانت تقارير صحفية قد أشارت إلى أن فيتينها بات ضمن اهتمامات ، بعد تألقه مع ومساهمته في تتويج الفريق بلقب للمرة الثانية توالياً عقب الفوز على .

وقال فيتينها، في تصريحات نقلتها صحيفة "مترو" ، إن اهتمام الأندية الكبرى بلاعبي باريس سان جيرمان أمر طبيعي، مضيفاً: "نحن نتصدر القمة منذ عامين، ومن الطبيعي أن تحدث مثل هذه الأمور".

وتابع: "قد لا يكون من الجيد القول إننا الأفضل، وربما لا يدوم ذلك طويلاً، لأن هكذا، اليوم حقيقة وغداً كذبة، لكن اليوم نستطيع القول إننا الأفضل في العالم والأفضل في ".

وأكد فيتينها أن لاعبي باريس سان جيرمان سعداء بوجودهم داخل الفريق، قائلاً إن المجموعة الحالية تتمتع بالتواضع وتملك دافعاً كبيراً لتقديم المزيد، مضيفاً: "الآن نريد فقط الاحتفال مع جماهير باريس".