بعد أن أضاع أغلى ركلة جزاء.. ماذا قال ماركينيوس للاعب أرسنال عقب انتهاء دوري الأبطال؟

01-06-2026 | 00:09
بعد أن أضاع أغلى ركلة جزاء.. ماذا قال ماركينيوس للاعب أرسنال عقب انتهاء دوري الأبطال؟
01-06-2026 | 00:09
كشف ماركينيوس، قائد باريس سان جيرمان، ما قاله لمواطنه البرازيلي غابرييل، مدافع آرسنال، بعد إهداره ركلة الترجيح الحاسمة في نهائي دوري أبطال أوروبا.

وكان آرسنال خسر أمام باريس سان جيرمان في بودابست، بعدما انتهت المباراة بالتعادل 1-1 بعد الأشواط الإضافية، قبل أن يحسم الفريق الفرنسي اللقب بركلات الترجيح بنتيجة 4-3.

وأهدر غابرييل وإيزي ركلتين لآرسنال، فيما تصدى ديفيد رايا لركلة نونو مينديز، قبل أن يطيح غابرييل الركلة الخامسة الحاسمة بعيداً، ليُتوج باريس سان جيرمان باللقب للمرة الثانية توالياً.

وبعد المباراة، ظهر ماركينيوس وهو يحتضن غابرييل ويواسيه، قبل أن يكشف في تصريحات نقلتها "ميرور" البريطانية أنه تذكر لحظة إهداره ركلة أمام كرواتيا، والتي تسببت بإقصاء البرازيل من كأس العالم الأخيرة.

وقال ماركينيوس: "كانت لحظة عصيبة عليه ومسؤولية كبيرة. مررت بتجربة مماثلة وأعرف مدى صعوبة الأمر عندما يحدث ذلك للاعب".

وأضاف: "كان جابرييل يتوق للفوز بهذا اللقب، وكان تحت ضغط هائل، مدركاً أنه لو أضاعها، لتبدد حلمه ولأصبحنا نحن الأبطال".

وتابع: "أردت أن أخصص بضع دقائق من احتفالاتي لأمنحه هذه اللحظة، لأعانقه، وأتمنى له تجاوز هذه الصدمة. أخبرته أنني مررت بهذه اللحظة وأعرف مدى صعوبتها، لكنه قادر على العودة بقوة".

وأشاد ماركينيوس بغابرييل، مؤكداً أنه قدم موسماً مميزاً مع آرسنال وأثبت أنه من أفضل المدافعين في العالم، مضيفاً: "في البرازيل، نحن بحاجة إليه من أجل كأس العالم. أردت فقط أن أحتضنه لأظهر له مدى تقديرنا له وأهنئه على كل ما قدمه هذا الموسم".

