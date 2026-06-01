أميركا تهزم السنغال ودياً قبل مونديال 2026

حقق منتخب فوزاً مثيراً على نظيره بنتيجة 3-2، في المباراة الودية التي جمعتهما بمدينة شارلوت الأميركية، ضمن التحضيرات لكأس العالم 2026.وأقيمت المباراة مساء الأحد، في إطار استعدادات المنتخبين للمونديال الذي تستضيفه الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، خلال الفترة من 11 حزيران حتى 19 ، بمشاركة 48 منتخباً.ويلعب منتخب السنغال في المجموعة التاسعة إلى جانب والعراق والنرويج، فيما تخوض الولايات المتحدة منافسات البطولة ضمن المجموعة الرابعة التي تضم وباراغواي وتركيا.