تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
مونديال 2026 آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
مونديال 2026 politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

رياضة

فينيسيوس يقود البرازيل لفوز كاسح قبل المونديال

Lebanon 24
01-06-2026 | 03:52
A-
A+
فينيسيوس يقود البرازيل لفوز كاسح قبل المونديال
فينيسيوس يقود البرازيل لفوز كاسح قبل المونديال photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-

قاد فينيسيوس جونيور منتخب البرازيل إلى فوز كبير على بنما بنتيجة 6-2، في المباراة الودية التي جمعتهما فجر اليوم ضمن التحضيرات لكأس العالم 2026.

ودفع مدرب البرازيل كارلو أنشيلوتي بتشكيلة قوية، تقدّمها فينيسيوس، إلى جانب ثنائي مانشستر يونايتد ماتيوس كونها وكاسيميرو.

وافتتح فينيسيوس التسجيل بعد دقيقة واحدة فقط، بتسديدة مميزة من خارج منطقة الجزاء، قبل أن تعادل بنما النتيجة في الدقيقة 13 بهدف عكسي سجله ماتيوس كونها بالخطأ في مرمى البرازيل.

وعاد فينيسيوس ليصنع الهدف الثاني الذي سجله كاسيميرو في الدقيقة 38، قبل أن يضيف ريان، جناح بورنموث، الهدف الثالث في الدقيقة 52، مستفيداً من خطأ مشترك بين دفاع بنما وحارس مرماها.

وسجل لوكاس باكيتا الهدف الرابع في الدقيقة 58 بتسديدة قوية من خارج المنطقة، ثم أضاف إيجور تياجو الهدف الخامس من ركلة جزاء في الدقيقة 62، قبل أن يختتم دانيلو سداسية البرازيل في الدقيقة 80. أما هدف بنما الثاني، فجاء عبر كارلوس هارفي في الدقيقة 83.

ومن المقرر أن تلتقي البرازيل ودياً مع مصر في 7 حزيران المقبل، قبل أن تبدأ مشوارها في كأس العالم أمام المغرب في 14 من الشهر نفسه.

وتلعب البرازيل في المجموعة الثالثة إلى جانب المغرب وهايتي واسكتلندا.

Advertisement
مواضيع ذات صلة
ضربة قوية للبرازيل.. تفاصيل إصابة نيمار قبل المونديال
lebanon 24
Lebanon24
01/06/2026 13:55:04 Lebanon 24 Lebanon 24
إصابة نيمار تربك البرازيل.. مشاركته في المونديال مهددة
lebanon 24
Lebanon24
01/06/2026 13:55:04 Lebanon 24 Lebanon 24
ميسي يقود إنتر ميامي لفوز جديد في الدوري الأميركي
lebanon 24
Lebanon24
01/06/2026 13:55:04 Lebanon 24 Lebanon 24
نيمار يعود إلى المونديال.. دموع وفرحة بعد إعلان قائمة البرازيل (فيديو)
lebanon 24
Lebanon24
01/06/2026 13:55:04 Lebanon 24 Lebanon 24

المجموعة الثالثة

مانشستر يونايتد

كارلو أنشيلوتي

كأس العالم

مانشستر

يونايتد

المغرب

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
16:35 | 2026-05-31 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
09:17 | 2026-05-31 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
08:10 | 2026-05-31 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
09:00 | 2026-05-31 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
10:00 | 2026-05-31 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في رياضة Lebanon 24
Lebanon24
04:38 | 2026-06-01
Lebanon24
04:30 | 2026-06-01
Lebanon24
02:24 | 2026-06-01
Lebanon24
00:09 | 2026-06-01
Lebanon24
23:00 | 2026-05-31
Lebanon24
23:00 | 2026-05-31
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
مونديال 2026
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24