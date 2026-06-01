فينيسيوس يقود البرازيل لفوز كاسح قبل المونديال

قاد فينيسيوس منتخب إلى فوز كبير على بنما بنتيجة 6-2، في المباراة الودية التي جمعتهما فجر اليوم ضمن التحضيرات لكأس العالم 2026.

ودفع مدرب البرازيل بتشكيلة قوية، تقدّمها فينيسيوس، إلى جانب ثنائي ماتيوس كونها وكاسيميرو.

وافتتح فينيسيوس التسجيل بعد دقيقة واحدة فقط، بتسديدة مميزة من خارج منطقة الجزاء، قبل أن تعادل بنما النتيجة في الدقيقة 13 بهدف عكسي سجله ماتيوس كونها بالخطأ في مرمى البرازيل.

وعاد فينيسيوس ليصنع الهدف الثاني الذي سجله كاسيميرو في الدقيقة 38، قبل أن يضيف ريان، جناح بورنموث، الهدف الثالث في الدقيقة 52، مستفيداً من خطأ مشترك بين دفاع بنما وحارس مرماها.

وسجل لوكاس باكيتا الهدف الرابع في الدقيقة 58 بتسديدة قوية من خارج المنطقة، ثم أضاف إيجور تياجو الهدف الخامس من ركلة جزاء في الدقيقة 62، قبل أن يختتم دانيلو سداسية البرازيل في الدقيقة 80. أما هدف بنما الثاني، فجاء عبر كارلوس هارفي في الدقيقة 83.

ومن المقرر أن تلتقي البرازيل ودياً مع مصر في 7 حزيران المقبل، قبل أن تبدأ مشوارها في أمام في 14 من الشهر نفسه.

وتلعب البرازيل في إلى جانب المغرب وهايتي واسكتلندا.