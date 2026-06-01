دافيد أنشيلوتي مدربا جديدا لنادي ليل الفرنسي

وبعد سنوات طويلة تحت قيادة والده كارلو في ، وبايرن ميونخ، ونابولي، وإيفرتون، وريال ، ثم مع المنتخب البرازيلي، سيخوض أنشيلوتي الابن الآن أول تجربة له في تدريب نادٍ . ليل الفرنسي رسمياً اليوم الاثنين تعيين دافيد أنشيلوتي مدرباً جديداً للفريق الأول، ليخلف المدرب بذلك برونو جينيسيو، الذي قاد النادي في الموسمين الأخيرين.ووقّع أنشيلوتي، الذي عمل لفترة طويلة مع والده كارلو أنشيلوتي خصوصا في ، عقداً مع نادي ليل حتى حزيران 2028، وسيبدأ رسميا مهامه هذا الأسبوع.وبعد سنوات طويلة تحت قيادة والده كارلو في ، وبايرن ميونخ، ونابولي، وإيفرتون، وريال ، ثم مع المنتخب البرازيلي، سيخوض أنشيلوتي الابن الآن أول تجربة له في تدريب نادٍ .

وذكر نادي ليل على حسابه الرسمي على منصة "إكس" وعبر موقعه الإلكتروني: "يعلن نادي ليل اليوم تعيين دافيد أنشيلوتي مدربًا للفريق الأول، وقع المدرب الإيطالي، الذي سبق له العمل مع بعض أكبر الأندية والمنتخبات الوطنية في العالم، عقدًا لمدة عامين". (إرم نيوز)