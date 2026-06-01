رياضة

دافيد أنشيلوتي مدربا جديدا لنادي ليل الفرنسي

Lebanon 24
01-06-2026 | 08:25
أعلن نادي ليل الفرنسي رسمياً اليوم الاثنين تعيين دافيد أنشيلوتي مدرباً جديداً للفريق الأول، ليخلف المدرب الإيطالي بذلك برونو جينيسيو، الذي قاد النادي في الموسمين الأخيرين.
ووقّع أنشيلوتي، الذي عمل لفترة طويلة مع والده كارلو أنشيلوتي خصوصا في ريال مدريد، عقداً مع نادي ليل حتى حزيران 2028، وسيبدأ رسميا مهامه هذا الأسبوع.

وبعد سنوات طويلة تحت قيادة والده كارلو في باريس سان جيرمان، وبايرن ميونخ، ونابولي، وإيفرتون، وريال مدريد، ثم مع المنتخب البرازيلي، سيخوض أنشيلوتي الابن الآن أول تجربة له في تدريب نادٍ أوروبي.
 
وذكر نادي ليل على حسابه الرسمي على منصة "إكس" وعبر موقعه الإلكتروني: "يعلن نادي ليل اليوم تعيين دافيد أنشيلوتي مدربًا للفريق الأول، وقع المدرب الإيطالي، الذي سبق له العمل مع بعض أكبر الأندية والمنتخبات الوطنية في العالم، عقدًا لمدة عامين". (إرم نيوز) 
 
 
