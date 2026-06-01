سلوت: أغادر وليفربول في مكان يجب أن يكون فيه

وجه المدرب الهولندي رسالة مفعمة بالمشاعر إلى جمهور نادي ليفربول الإنكليزي بعد قرار إدارة "الريدز" إنهاء العلاقة التعاقدية معه عقب تراجع أداء الفريق في هذا الموسم.

واسترجع سلوت في رسالته التي نشرها موقع "ليفربول إيكو" ذكرياته في ملعب 'أنفيلد" وتجربته مع النادي.



وقال: "تخرج من ذلك الممر الشهير في أنفيلد وتشعر بمزيج من المشاعر، المسؤولية تجاه التاريخ العظيم لهذا النادي".



وأضاف سلوت: "أن تتحول كل هذه المشاعر إلى لقب في الممتاز بعد 12 شهرا فقط كان أمرا استثنائيا. لم يكن مجرد بطولة، بل مكافأة على العمل الشاق والتضحية والالتزام الذي أظهره الكثير من الأشخاص داخل النادي".



وتحدث سلوت عن فاجعة فقدان ديوغو غوتا في حادث سير، وقال: "فقدان ديوغو بعد أسابيع قليلة من الاحتفال معًا أمر لا يمكن وصفه. والأهم من كل شيء أنني أريد أن أتذكر زميل وصديق وإنسان رائعا لمس حياة الآلاف منكم في كل مرة كان يرتدي فيها قميص هذا النادي العريق".