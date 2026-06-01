تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
23
o
بيروت
24
o
طرابلس
23
o
صور
25
o
جبيل
22
o
صيدا
24
o
جونية
22
o
النبطية
21
o
زحلة
23
o
بعلبك
20
o
بشري
19
o
بيت الدين
18
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
مونديال 2026
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
مونديال 2026
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
مونديال 2026
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
رياضة
سلوت: أغادر وليفربول في مكان يجب أن يكون فيه
Lebanon 24
01-06-2026
|
10:53
A-
A+
photos
0
A+
A-
وجه المدرب الهولندي
أرني
سلوت
رسالة مفعمة بالمشاعر إلى جمهور نادي ليفربول الإنكليزي بعد قرار إدارة "الريدز" إنهاء العلاقة التعاقدية معه عقب تراجع أداء الفريق في هذا الموسم.
Advertisement
واسترجع سلوت في رسالته التي نشرها موقع "ليفربول إيكو" ذكرياته في ملعب 'أنفيلد" وتجربته مع النادي.
وقال: "تخرج من ذلك الممر الشهير في أنفيلد وتشعر بمزيج من المشاعر، المسؤولية تجاه التاريخ العظيم لهذا النادي".
وأضاف سلوت: "أن تتحول كل هذه المشاعر إلى لقب في
الدوري الإنكليزي
الممتاز بعد 12 شهرا فقط كان أمرا استثنائيا. لم يكن مجرد بطولة، بل مكافأة على العمل الشاق والتضحية والالتزام الذي أظهره الكثير من الأشخاص داخل النادي".
وتحدث سلوت عن فاجعة فقدان
البرتغالي
ديوغو غوتا في حادث سير، وقال: "فقدان ديوغو بعد أسابيع قليلة من الاحتفال معًا أمر لا يمكن وصفه. والأهم من كل شيء أنني أريد أن أتذكر زميل وصديق وإنسان رائعا لمس حياة الآلاف منكم في كل مرة كان يرتدي فيها قميص هذا النادي العريق".
وتابع: "في واحدة من أصعب اللحظات التي واجهها هذا النادي، كان الحب والتعاطف والدعم الذي أظهرته عائلة ليفربول استثنائيا. ومع مغادرتي لهذا النادي، سيكون من غير العدل ألا أقول إن الطريقة التي كرمتم بها ديوغو ووقفتم معا غوتا في ذكراه ستظل راسخة في ذاكرتي إلى الأبد".
وأكد سلوت أن الرابطة التي تجمعه مع الجماهير "تتجاوز
كرة القدم
وتتخطى ليالي
أوروبا
تحت أضواء ملعب أنفيلد أو تحت صدى أغنية "لن تسير وحدك أبدًا" التي تتردد في مدرجات الكوب".
وشكر سلوت اللاعبين والطاقم الفني والأفراد الذين يعملون خلف الكواليس، كما شكر إدارة النادي ومالكيه على الثقة والتوجيه، مضيفا: "لقد كان شرفا العمل معكم جميعا".
واستطرد سلوت: "لكنني أغادر وأنا أعلم أن النادي في المكان الذي يجب أن يكون فيه، بين نخبة أوروبا. هذه مسؤولية مهمة، وسيستمر ليفربول في المنافسة على أعلى مستوى في الموسم المقبل وما بعده".
وأكمل: "أغادر وأنا واثق تماما مما ينتظر هذا النادي. اللاعبون الذين قدموا الكثير وحافظوا على قيم النادي وصنعوا لحظات لا تنسى أرسوا أسسا ستبقى إلى الأبد"، مؤكدا أن التغيير جزء من كرة القدم، وأن هذا النادي سيستمر في جعل جماهيره فخورة.
وأضاف: "عندما وقفت لأول مرة تحت ذلك الشعار في نفق أنفيلد، كنت أعلم ما الذي يتطلبه هذا النادي، وأغادره وأنا أعلم أننا لم نتوقف يوما عن السعي لتحقيقه". (سكاي نيوز عربية)
مواضيع ذات صلة
رئيس الأركان الإسرائيلي من جنوب لبنان: كل مكان نحدد فيه تهديدًا سنضربه (صور)
Lebanon 24
رئيس الأركان الإسرائيلي من جنوب لبنان: كل مكان نحدد فيه تهديدًا سنضربه (صور)
01/06/2026 18:34:45
01/06/2026 18:34:45
Lebanon 24
Lebanon 24
خلال مباراة السيتي وليفربول.. لقطة محرجة للاعب (فيديو)
Lebanon 24
خلال مباراة السيتي وليفربول.. لقطة محرجة للاعب (فيديو)
01/06/2026 18:34:45
01/06/2026 18:34:45
Lebanon 24
Lebanon 24
وزير خارجية باكستان: هدفنا إقناع أميركا وإيران باتفاق سلام يكون الجميع فيه فائز
Lebanon 24
وزير خارجية باكستان: هدفنا إقناع أميركا وإيران باتفاق سلام يكون الجميع فيه فائز
01/06/2026 18:34:45
01/06/2026 18:34:45
Lebanon 24
Lebanon 24
إيهاب حمادة: التفاوض يجب أن يكون بيد من يعيش معاناة أهل الأرض ويمتلك أوراق القوة
Lebanon 24
إيهاب حمادة: التفاوض يجب أن يكون بيد من يعيش معاناة أهل الأرض ويمتلك أوراق القوة
01/06/2026 18:34:45
01/06/2026 18:34:45
Lebanon 24
Lebanon 24
الدوري الإنكليزي
البرتغالي
سكاي نيوز
كرة القدم
إنكليزي
أوروبا
التزام
في ذكر
قد يعجبك أيضاً
دافيد أنشيلوتي مدربا جديدا لنادي ليل الفرنسي
Lebanon 24
دافيد أنشيلوتي مدربا جديدا لنادي ليل الفرنسي
08:25 | 2026-06-01
01/06/2026 08:25:41
Lebanon 24
Lebanon 24
استعدوا.. قواعد جديدة خلال مونديال 2026 هذه أبرزها
Lebanon 24
استعدوا.. قواعد جديدة خلال مونديال 2026 هذه أبرزها
04:38 | 2026-06-01
01/06/2026 04:38:32
Lebanon 24
Lebanon 24
بين الفجر ومنتصف الليل جدول المونديال سيقلب يوميات العرب بتوقيته.. فماذا عن لبنان؟
Lebanon 24
بين الفجر ومنتصف الليل جدول المونديال سيقلب يوميات العرب بتوقيته.. فماذا عن لبنان؟
04:30 | 2026-06-01
01/06/2026 04:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
فينيسيوس يقود البرازيل لفوز كاسح قبل المونديال
Lebanon 24
فينيسيوس يقود البرازيل لفوز كاسح قبل المونديال
03:52 | 2026-06-01
01/06/2026 03:52:35
Lebanon 24
Lebanon 24
أميركا تهزم السنغال ودياً قبل مونديال 2026
Lebanon 24
أميركا تهزم السنغال ودياً قبل مونديال 2026
02:24 | 2026-06-01
01/06/2026 02:24:29
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
بعد أن أثار الجدل وأقلق المتابعين.. مدير أعمال وائل كفوري يكشف سبب نحافته الزائدة!
Lebanon 24
بعد أن أثار الجدل وأقلق المتابعين.. مدير أعمال وائل كفوري يكشف سبب نحافته الزائدة!
16:35 | 2026-05-31
31/05/2026 04:35:13
Lebanon 24
Lebanon 24
أبرزها نعيم قاسم.. ما هي أهداف إسرائيل في الضاحية الجنوبية لبيروت؟
Lebanon 24
أبرزها نعيم قاسم.. ما هي أهداف إسرائيل في الضاحية الجنوبية لبيروت؟
05:22 | 2026-06-01
01/06/2026 05:22:57
Lebanon 24
Lebanon 24
"أمر خطير" يخشاه الجيش الإسرائيلي في لبنان.. صحيفة تكشف التفاصيل
Lebanon 24
"أمر خطير" يخشاه الجيش الإسرائيلي في لبنان.. صحيفة تكشف التفاصيل
16:28 | 2026-05-31
31/05/2026 04:28:29
Lebanon 24
Lebanon 24
قصة مثيرة عن "حزب الله".. "تحالف كبير" انطلق من مطعم سوريّ!
Lebanon 24
قصة مثيرة عن "حزب الله".. "تحالف كبير" انطلق من مطعم سوريّ!
14:00 | 2026-05-31
31/05/2026 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تقرير إسرائيلي عن معركة "الشقيف".. هذا ما كشفه عسكريا!
Lebanon 24
تقرير إسرائيلي عن معركة "الشقيف".. هذا ما كشفه عسكريا!
12:00 | 2026-05-31
31/05/2026 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في رياضة
08:25 | 2026-06-01
دافيد أنشيلوتي مدربا جديدا لنادي ليل الفرنسي
04:38 | 2026-06-01
استعدوا.. قواعد جديدة خلال مونديال 2026 هذه أبرزها
04:30 | 2026-06-01
بين الفجر ومنتصف الليل جدول المونديال سيقلب يوميات العرب بتوقيته.. فماذا عن لبنان؟
03:52 | 2026-06-01
فينيسيوس يقود البرازيل لفوز كاسح قبل المونديال
02:24 | 2026-06-01
أميركا تهزم السنغال ودياً قبل مونديال 2026
00:09 | 2026-06-01
بعد أن أضاع أغلى ركلة جزاء.. ماذا قال ماركينيوس للاعب أرسنال عقب انتهاء دوري الأبطال؟
فيديو
"خفت على جسمي".. نجمة عربية شهيرة تكشف سبب عدم إنجابها (فيديو)
Lebanon 24
"خفت على جسمي".. نجمة عربية شهيرة تكشف سبب عدم إنجابها (فيديو)
04:05 | 2026-05-30
01/06/2026 18:34:45
Lebanon 24
Lebanon 24
ليفربول يودّع صلاح بفيديو خاص.. 257 هدفاً بقميص "الريدز"
Lebanon 24
ليفربول يودّع صلاح بفيديو خاص.. 257 هدفاً بقميص "الريدز"
15:43 | 2026-05-26
01/06/2026 18:34:45
Lebanon 24
Lebanon 24
غوغل تغيّر قواعد البحث.. الذكاء الاصطناعي يتقدم والروابط تتراجع
Lebanon 24
غوغل تغيّر قواعد البحث.. الذكاء الاصطناعي يتقدم والروابط تتراجع
02:49 | 2026-05-22
01/06/2026 18:34:45
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
مونديال 2026
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24